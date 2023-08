★ほとんどの商品はUSED品となります

NIKEとMLB公式のコラボ

メジャーリーグベースボールのニューヨークヤンキースの

ナイロンプルオーバーです

身幅 71㎝

着丈 72㎝

袖丈 86㎝ (袖先から襟元にかけて)

平置き採寸

アメカジ/アメトラ/vintage/ヴィンテージ/スポーツMIX/デカロゴ/ビッグシルエット/ビッグロゴ/古着MIX/プレッピー/レトロ/80s90s00s/在原みゆ紀 菅田将暉 小松菜奈 常田 ヨンス atp

柄・デザイン...刺繍

フード...フードなし

季節感...秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

