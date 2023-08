とっておきし福袋 マルジェラ　フレアジーンズ　38 MM6 デニム/ジーンズ

こちらのサイトにて新品未使用品を譲っていただきました。

こちらのサイトにて新品未使用品を譲っていただきました。試着のみの美品です。タグなしサイズ38 156センチの私には少し丈を詰めるもしくは5センチヒールを履かないと厳しそうでした…お譲りさせていただきます。下記出品者様の文面お貼りします。衣服の再構築や再定義など、コンセプチュアルな手法により、今なおファッションシーンに大きな影響を与える、Maison Margiela(メゾン マルジェラ)。ストリートのスタイルを取り込み、ブランドのエッセンスをよりカジュアルに再構築したMM6(エムエムシックス)から、オールシーズン活躍するデニムジーンズです。MM6では定番と言えるデザインのジーンズは、コーディネートの主役としてデイリーに活躍する、おすすめの一本。カジュアルにも綺麗めなスタイリングにも対応できる幅の広さは、抜群のシルエットやウォッシュ加減など、ディテールにこだわりを見せるMM6ならでは。※出品商品は、MM6 Maison Margiela(メゾン マルジェラ)のジーンズ のみになります。その他のコーディネートアイテムは含まれていません。———[ 商品明細 ]状態:新品未着用サイズ:38 (XS)カラー:ブルー付属品:無し購入店舗:MM6 Maison Margiela 正規取扱店[ 商品寸法 ]股上:約30 cm股下:約74.5 cmウエスト:約34.5 cm裾幅:約26 cmワタリ幅:約24.5 cm※素人による採寸のため若干の誤差はご容赦ください

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エムエム6メゾンマルジェラ 商品の状態 未使用に近い

