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大きい割引 ルビー＆ダイヤ　レトロ❣️ リング

商品の説明

カラー···レッド
K18WG　ダイヤモンドリング　D0.18ct　サイズ12号　6.6g　送料無料
材質···プラチナ
専用 K18モンタナ産サファイア リング K18アレキサンドライトリング
装飾···ダイヤモンド
ダイヤモンド×パール リング Pt900 10.5mm 0.26ct 5.9g

ブルーダイアモンドリング 13号
O20 0.20カラット
サンゴ pt900 リング ダイヤ プラチナ さんご 珊瑚 宝石 天然
ダイヤ　　OS9
K18 リボン　石付き　リング　指輪　10号
プラチナ　PT 900 90%
スタージュエリー　リング　18K（新品）

幸運の7ダイヤ　Titanium チタニウム錆びない厚18金❤️11-23
高島屋で購入しました。
K18 18金　ダイヤモンドリング　新品　11号
サイズ　5号
ラブリング♡ダイヤ6個

✴︎極美品　K18 PT900 サファイア エメラルド ルビー ダイヤ リング
♧レトロなファッションアイテムに
☆美品☆ アンティーク 水晶 結晶 オニキス アメジスト リング サイズ13号
どうぞ宜しくお願いしますm(_ _)m

K18 大粒 メノウ リング

商品の情報

ブランドルビー
商品の状態やや傷や汚れあり

Pt900 オーソドックスなソリティアダイヤモンド0.590ctのリング

PT900 トリートダイヤ　リング　0.21ct 0.34ct ＃8.5

スタージュエリー　K18 リング ECLIPSE 11号　ムーンストーン
カラー···レッド材質···プラチナ装飾···ダイヤモンドO20 0.20カラットダイヤ　　OS9プラチナ　PT 900 90%高島屋で購入しました。サイズ　5号♧レトロなファッションアイテムにどうぞ宜しくお願いしますm(_ _)m

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商品の状態やや傷や汚れあり

大きい割引 ルビー＆ダイヤ　レトロ❣️ リング

42分钟前

大きい割引 ルビー＆ダイヤ　レトロ❣️ リング

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(税込) 送料込み
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