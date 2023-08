カルバン・クライン ウィッシュ レザーリュック A4

色:ボルドー

定価 ¥ 41,800 (税込)

登録情報

外装素材

ポリエステル

クロージャータイプ

ファスナー

原産国

日本

この商品について

タテ37cmxヨコ27cmxマチ8cm

ポケットの数:5(外側2/内側3)

重量:750g

持ち手の全長:20cm

防水レザーと撥水加工ポリエステルをコンビネーションさせた、

キレイめでミニマルなサイズ感のCKカルバンクラインのカジュアルバッグシリーズ。

前身頃や部分パーツには、撥水性・防水性に優れたスコッチガード加工を施した牛革を使用。

さらに、表面にエンボス加工を施すことで、傷も目立ちにくい仕上げになっております。

男女年齢問わず長く使用できると思います。

ささいな事が少しでも気になる方、神経質な方は

ご遠慮下さい。

箱はありません。

カルバンクラインのオンラインショップからの

画像をお借りしています。

カラー···レッド

#カルバン・クライン

#リュック

#未使用タグ付き

#Calvin Klein

#リュックサック

#バックパック

#ビジネス

#通勤

#通学

#メンズ

#レディース

#ユニセックス

商品の情報 ブランド カルバンクライン 商品の状態 新品、未使用

カルバン・クライン ウィッシュ レザーリュック A4色:ボルドー 定価 ¥ 41,800 (税込)登録情報外装素材ポリエステルクロージャータイプファスナー原産国日本この商品についてタテ37cmxヨコ27cmxマチ8cmポケットの数:5(外側2/内側3)重量:750g持ち手の全長:20cm防水レザーと撥水加工ポリエステルをコンビネーションさせた、キレイめでミニマルなサイズ感のCKカルバンクラインのカジュアルバッグシリーズ。前身頃や部分パーツには、撥水性・防水性に優れたスコッチガード加工を施した牛革を使用。さらに、表面にエンボス加工を施すことで、傷も目立ちにくい仕上げになっております。男女年齢問わず長く使用できると思います。ささいな事が少しでも気になる方、神経質な方はご遠慮下さい。箱はありません。カルバンクラインのオンラインショップからの画像をお借りしています。カラー···レッド#カルバン・クライン#リュック#未使用タグ付き#Calvin Klein #リュックサック #バックパック #ビジネス #通勤#通学#メンズ #レディース #ユニセックス

