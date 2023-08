【あす楽対応】 DG SIGMA50-500mmF4.5-6.3APO OS EF用 CANON レンズ(ズーム)

ご覧いただきありがとうございます。

SIGMA50-500mmF4.5-6.3APO DG OS CANON EFマウント用です。

標準50mmから超望遠500mmまでをカバーするシグマの超音波モーター、手ぶれ補正付きの高倍率超望遠ズームです。

2011年に中古で購入し普段は防湿庫で保管していました。

光学系は小ゴミやチリの混入がありますが写りには影響ないと思われます。

オートフォーカス・マニュアルフォーカス・絞り・手ぶれ補正・各スイッチは正常に作動しています。

使い込まれた物になりますので、外観は傷やスレがございます。

画像にてご確認ください。

9枚目と10枚目の画像は作例で、このレンズをEOS5DMarkⅢに装着して撮影したものです。

付属品は元箱・フード・フードアダプター・ステップダウンリング・前後キャップ・ストラップ・ケース・取扱説明書です。

DHGプロテクトフィルターをお付けします。

フィルター径が95mmなので、プロテクトフィルターも高価です。

使い込まれた中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。

ご検討よろしくお願いいたします。

マウント...キヤノンEFマウント系

フルサイズ対応...フルサイズ対応可

焦点距離(ワイド側)...18mm~70mm未満

焦点距離(テレ側)...500mm~

開放F値...4.0~5.5未満

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド シグマ 商品の状態 傷や汚れあり

