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ー品販売 matebook huawei d15 未開封品 i3新品 ノートPC

商品の説明

新品・未開封のhuawei matebook d15です。
A-98.99/2台セット　専用

ラハマン様専用MacBook Air M1
プロセッサー :
Apple MacBook Air Core i5 ノートパソコン （K39）
第11世代インテル® Core™ i3-1115G4
⭐休日特価セール⭐クリエイター仕様⭐DELL Precision 5540⭐
オペレーティングシステム :
GALLERIA GKF1060GF 32Gメモリ　SSD512 HDD1T
Windows 11 Home (64ビット) 日本語
MacBook Pro Retina 13-inch Mid 2014
ディスプレイ : 15.6 インチ
ノートパソコン office搭載
メモリー : 8 GB DDR4
最終値下げしました！Apple MacBook Air 13【Late2010】
ストレージ :256 GB NVMe PCle SSD
MacBook Pro 15inc Retin 4K MacOs/Windows
寸法
ヅラ様専用/Corei7/メモリー16GB/SSD/Win11/一体型PC/
幅: 約357.8 mm
office 付き 富士通 LIFEBOOK U727/P ACアダプタ付き
高さ: 約16.9 mm
動作品★ ノートPC NEC VersaPro VK111S-R タブレット
奥行き: 約229.9 mm
【美品】Core i3搭載✨綺麗な赤の富士通パソコン✨WEBカメラ付き
最小重量
新型Windows11✨ ノートパソコン hp WiFi無線 すぐに使えます!
約1.56 kg
富士通 ノートパソコン Corei7 windows11 office:F120
Microsoft ソフトウェア :
ASUS ROG StrixScar G733ZX
Microsoft® Office ソフトウェア なし
EPSON Endeavor NJ3900E Corei5 SSD搭載カメラ付き

【楽天対抗価格】Surface Go
購入時のレシートなどがないことをご理解頂けた方のみご購入をお願いします。
【極美品】レノボ Lenovo Legion 550Pi i7 16GB 1TB
購入日は2022.12です。
【超軽量】富士通 2020 Win11 i7 メモリ16GB/SSD256GB

MacBook Air (Retina, 13-inch, 2019) ゴールド
写真の外箱に直接、ヤマトの伝票を貼って、出荷いたします。
TOSHIBA　ノートパソコン 　office2016　MOS試験勉強
ご希望があれば外箱をプチプチで包んで出荷します。
よねちゃん様　専用

[美品] DELL Latitude 7400 I5 RAM 16GB
ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。
Let's note CF-SZ6RFYVS LTE搭載 Office2021

新品同様　2022 MacBook Pro 13インチM2モデル
#huawai
ONEXPLAYER mini Pro Ryzen版 Dock、ケース付き
#ハーウェイ
ASUS ZenBook UX31A＋iiyama23型ワイド液晶ディスプレイ
#matebook
huawei matebook d15 i3新品 未開封品
#d15
MacBook Pro Retina15インチ/i7/16GB/SSD1TB
#i3
【最強コスパ】レノボ　Lenovo　Thinkpad L470
#ノートパソコン
カメラ付✨メモリ8GB✨新品SSD256GB✨Core i5のノートパソコン
#ノートpc
極美品✨すぐに使えるノートPC✨カメラ付✨薄型軽量携帯性抜群✨2018年製
画面サイズ···14.5～16.9インチ
新品未開封　MacBook Air M2 2022 スペースグレイ
CPU種類···Core i3
Mouse Computer | Intel Core i5 第8世代
OS···Windows11
くう様専用商品　交渉済み
SSD容量···128～255GB

DELL PRECISION7720/i7-7820HQ

商品の情報

ブランドファーウェイ
商品の状態新品、未使用

Acer Aspire5742 SSD換装 i5搭載

保証期間内Lenovo IdeaPad Duet 560 Chromebook
新品・未開封のhuawei matebook d15です。プロセッサー :第11世代インテル® Core™ i3-1115G4オペレーティングシステム :Windows 11 Home (64ビット) 日本語ディスプレイ : 15.6 インチメモリー : 8 GB DDR4ストレージ :256 GB NVMe PCle SSD寸法幅: 約357.8 mm高さ: 約16.9 mm奥行き: 約229.9 mm最小重量約1.56 kgMicrosoft ソフトウェア :Microsoft® Office ソフトウェア なし購入時のレシートなどがないことをご理解頂けた方のみご購入をお願いします。購入日は2022.12です。写真の外箱に直接、ヤマトの伝票を貼って、出荷いたします。ご希望があれば外箱をプチプチで包んで出荷します。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。#huawai#ハーウェイ#matebook#d15#i3#ノートパソコン#ノートpc画面サイズ···14.5～16.9インチCPU種類···Core i3OS···Windows11SSD容量···128～255GB

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ブランドファーウェイ
商品の状態新品、未使用

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23分钟前

ー品販売 matebook huawei d15 未開封品 i3新品 ノートPC

¥40,000 ¥22,000

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