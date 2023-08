新品

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヤヌーク 商品の状態 新品、未使用

新品YANUK ヤヌークNEW PATRICIAパトリシア スキニー デニム希少サイズ27(最大)定価26,400円(税込)◆雑誌掲載モデル◆田中みな実さん着用モデル(画像10枚目)の色違いです。股上の高さを変更し、定番のPATRICIAがリニューアル!!PATRICIAとHigh Waist PATRICIAを一本化し、"New PATRICIA"として登場です。ハイウエストパトリシアより1.5cm低く、旧パトリシアより3cm高い絶妙な股上で定番デニムとしてより使いやすい仕様に改良しております。色褪せ感のあるビンテージライクな風合いでこなれ感たっぷりに仕上げたスキニーデニム。抜群のストレッチ&フィット感で、履き心地抜群のスキニー。NEW PATRICIAは、履き心地も格段にアップしております♪キックバック力も高く、膝抜けや型崩れしにくいのも嬉しいポイント♪肉感を拾わず美脚にサポート、かつ苦しくならないよう、厳選した生地を使用。しっかりした太さのタテ糸を使用しているので、ガードルのように脚のお肉をしっかりサポート♪通年展開されている定番素材で、オールシーズン着用可。お色は、Used感がありながらも綺麗目に穿くことができるブラックデニムの「UDB」。古着感のある加工で仕上げており、腿に薄くスリが入っているので、視覚効果で脚のラインが美しく見えるカラーに仕上がっています。スキニーに抵抗がある人にもおすすめです。ブラックなど同系色のアイテムを合わせていただくと、大人っぽくかつトレンドをおさえたコーディネートが完成します。■品番:57113046■カラー:UDB(ユーズドダークブラック)■素材:綿98%ポリウレタン2%■状態:新品タグ付ウエスト72、ヒップ93、股上27、股下70、渡幅28、裾幅14.5cm多少の誤差は、お許しください。upper hights アッパーハイツ RED CARD レッドカード 金子綾 ロンハーマン iena イエナ トゥモローランド ドゥーズィエムクラス CANAL JEAN キャナルジーン 野沢和香 田中みな実 ハイウエスト ベスティ bestieなどがお好きな方にも♪

