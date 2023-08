人気を誇る TAMRON フルサイズ大三元 28-75mm A09 Macro f2.8 レンズ(ズーム)

値下げ不可です。

放置せず翌日くらいには受取してくれる方でお願いします。

ペンタックスKマウント用

Tamron SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO Model A09

タムロンのF2.8通しのフルサイズ対応大口径レンズです。

APS-CのK-5 IISで使用していました。

外観は目立つ傷もなく比較的良好な状態かと思います。

光学系はクモリやカビなどはみられず実写も気になる点はありませんでした。

あくまで中古・素人チェックのため、あまり神経質な方はご遠慮ください。

付属品は本体と前後キャップとフードです。

一応おまけでHakubaのSMC Proプロテクターをおつけします。

商品の情報 商品のサイズ ペンタックスKマウント ブランド ペンタックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

