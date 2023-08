✴️はじめに

ご覧頂き、ありがとうございます☺️

お手数ですが、プロフィールもご確認お願いします。

他にも人気ブランドの古着を多数出品しています❗️

ステューシー・ナイキ・カーハート・ノースフェイス・FR2

など幅広いアイテムを取り揃えています(^^)

⬇️タップすると一覧が見れます⬇️

#古着屋metal

☑️出品している商品は、全て1点モノになりますので、

売り切れる前に、お早めにご購入願えればと思います。

✴️商品情報

ジェンダーの固定概念を破ったYohji Yamamoto(ヨウジ・ヤマモト)のデザインと、adidas(アディダス)が得意とするスポーツの専門的技術や機能を融合させたファッションブランドです。

「Yohji Yamamoto」の“Y”とアディダスの象徴である“3本線”を表している。

以前、阪急メンズ大阪 ガラージュDエディット インポートショップで購入しましたが、あまり着ないため出品します。確実正規品なので、ご心配なく(^^)

即完売品で、今ではあまり世の中に出回っていない珍しい商品です。

・ブランド: Y-3 ワイスリー

・色柄: ブラック 、 黒

・サイズ表記: L

・素材:コットン

・状態:良好

#Y3

#ヨウジヤマモト

#バックプリント

✴️サイズ詳細 (単位:cm)

平置き採寸

着丈73

身幅55.5

肩幅ラグラン

袖丈45.5

⚠️多少の誤差はご容赦下さい。

✴️ショップ紹介

90s ビンテージ スポーツMIX ストリート ワーク 系の古着

タウンユース から アウトドア まで幅広くお使い頂ける

古着をお求めやすい価格で、出品しております。

☑️当店の商品は、送料無料・24時間365日即購入OK‼️

✴️発送期間

補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます⭕️

✴️さいごに

皆様に、古着をもっと好きになってもらいたく

思っています(^^)

是非、この機会に運命の古着を見つけて下さいませ✌️

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ワイスリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

