春夏新作 ガンダム gff フィックスフィギュレーション コズミックリージョン コミック/アニメ

10数年前に新品購入後、段ボール箱に入れて保管してました。

聖闘士聖衣神話 EX 15体セット ロキ 聖闘士星矢

未開封ですが、経年劣化による変色、変形などあるかもしれません。

デスティニーガンダムのブリスターにカビの様な物があります。写真参照。

何分、古い物ですのでご理解の上、ご購入お願いします。

内容↓

#7002 フリーダムガンダム。

#7003 ストライクフリーダムガンダム。

#7004 デスティニーガンダム。

検索用↓

#gff

#フィックスフィギュレーション

#マクロス

#ボトムズ

#ヤマト

#フロントミッション

#アーマード•コア

#MSセレクション

#コンバージ

#ガンダム

#ザブングル

#ダンバイン

#スーパーロボット

#ガイキング

#モビルスーツインアクション

#MSセレクション

#ジオノグラフィ

キャラクター···ガンダム

フィギュア種類···アクションフィギュア

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

