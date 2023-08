ScanSnap iX1600 スキャナーです。

Smart Keyboard Folio MXNK2J/A iPadPro 新品



FILCO FKBN108ML/NB

2023年2月購入。

brother ブラザー MFC-J6980CDW A3インクジェット複合機



NVIDIA Quadro P4000

作動確認のため一度のみ使用しました。

GTX1080Ti 12GB GDDR5 グラボ ゲーミングPC用 送料無料



TOTO キッチン台所水栓

個人管理品のため神経質な方はご購入をご遠慮ください。

初代Realforce カラーキーキャップセット US配列 黄

なお、ご購入後のキャンセル、返品・交換は受け付けかねます。

【即日発送】使用時間30分!LAMZU Atrantis



Adobe CS5 ソフトウェア

●商品サイズ(cm)

HDMIエクステンダー VGA-EXHDLT

トレー収納時:幅約29.2×奥行約16.1×高さ約15.2

RoWrite2 数回使用したのみ 手書き電子ノート 美品

トレー全開時:幅約29.2×奥行約49.4×高さ約29.3

ジャンク 18年製テレビ TOSHIBA REGZA43C310X

●商品重量

新品未開封 Apple Watch Series 2 38mm

約3.4kg

DEATHADDER v3 PRO Razer ホワイト 白 マウス 無線

●消費電力

EPSONプリンターSC-PX5V2 R5年6月メーカーにて点検補修済

動作時:17W以下

Microsoft Surface Dock アダプター ペン先キット

スリープ時:1.5W以下(USB接続時/Wi-Fiオフ時)、1.6W以下(Wi-Fi接続時)

ロジクール C1000s

●読取方式

APEX PRO 中古品

自動給紙機構(ADF)、両面同時読み取り(自動給紙モード、手差し/単送モード)

【 新品未開封】BenQ ZOWIE ZA13-C

●読取モード

♥️人気商品♥️ドキュメントスキャナー 1500万画素 A3 A4 LEDライト

片面/両面、カラー/グレー/白黒/自動(カラー、グレー、白黒(注1)の自動識別)

CANON プリンター A4インクジェット複合機 PIXUS TS6330

(注1) ScanSnap Connect Application利用時は未サポート。

Elgato Wave Mic Arm LP マイクアーム 新品未開封

●光学解像度

Apple Watch Nike+ Series 3 GPSモデル

600dpi

Logicool iPad Pro 12.9インチ Combo touch

●液晶

【送料無料】 Canon PIXUS MG6930 インクジェットプリンター

4.3インチ TFTカラータッチパネル

VALVE INDEX VRフルセット

●付属品

【新品】東プレ REALFORCE R3 フルキーボード R3HA12

ACケーブル、ACアダプター、USBケーブル(USB 3.1対応)、名刺・レシートガイド、ライセンス証(Kofax Power PDF Standard/Kofax Power PDF Standard for Mac)

Apple iPad Magic Keyboard MXQT2J/A 11インチ



【新品・未使用】SONY メモリースティックPROデュオ 4ギガ 10個

●簡単操作のタッチパネルを搭載

【美品】ROCCAT VULCAN TKL PRO 英語配列

ScanSnap iX1600はScanSnapのフラッグシップモデル。4.3インチのタッチパネルとScanSnap史上最速の毎分40枚の高速スキャン。

Xit XIT-AIR120CW BLACK アンテナケーブル

タッチパネルから目的に応じたアイコン(プロファイル)を選んでスキャンするだけの直観操作。

【不二子さん専用】スキャナー富士通 FUJITSU scansnap ix500



【値下げ中】brother インクカートリッジ

●チームでの利用も快適

Artisan Keycap - Faded Trixie

複数人で使用するときも簡単便利。タッチパネル上でユーザーを簡単に切り替えることができ、自分だけのプロファイルを迷わず選べ快適にお使いいただけます。

brother ブラザー TN-63J トナー 未使用/開封済み



UniFi Cloud Key Gen2とPOEとGATEWAY

●クラウド保存もワンタッチ

Synology NAS DS223

Wi-Fi(2.4/5GHz帯)対応でスキャナーがPCやスマートデバイスとワイヤレスでつながるだけでなく、インターネットにも直結。文書管理、名刺管理、経費精算や家計簿などの多彩なクラウドサービスへの保存もタッチパネルからワンタッチ。

MX keys mini & anywhere 3 for business



RICOH リコー 純正インクカートリッジ GC41K 41C 41Y 41M

ScanSnap iX1600により、ワンタッチでお手元の紙文書を様々なクラウドサービスやアプリケーションですぐに活用いただけます。

【ほぼ未使用】BUFFALO ネットワークHDD LinkStation 2TB



EPSON PX-S170T 2023年3月購入

◇Wi-Fi対応

商品の情報 ブランド 富士通 商品の状態 未使用に近い

ScanSnap iX1600 スキャナーです。2023年2月購入。作動確認のため一度のみ使用しました。個人管理品のため神経質な方はご購入をご遠慮ください。なお、ご購入後のキャンセル、返品・交換は受け付けかねます。●商品サイズ(cm)トレー収納時:幅約29.2×奥行約16.1×高さ約15.2トレー全開時:幅約29.2×奥行約49.4×高さ約29.3●商品重量約3.4kg●消費電力動作時:17W以下スリープ時:1.5W以下(USB接続時/Wi-Fiオフ時)、1.6W以下(Wi-Fi接続時)●読取方式自動給紙機構(ADF)、両面同時読み取り(自動給紙モード、手差し/単送モード)●読取モード片面/両面、カラー/グレー/白黒/自動(カラー、グレー、白黒(注1)の自動識別)(注1) ScanSnap Connect Application利用時は未サポート。●光学解像度600dpi●液晶4.3インチ TFTカラータッチパネル●付属品ACケーブル、ACアダプター、USBケーブル(USB 3.1対応)、名刺・レシートガイド、ライセンス証(Kofax Power PDF Standard/Kofax Power PDF Standard for Mac)●簡単操作のタッチパネルを搭載ScanSnap iX1600はScanSnapのフラッグシップモデル。4.3インチのタッチパネルとScanSnap史上最速の毎分40枚の高速スキャン。タッチパネルから目的に応じたアイコン(プロファイル)を選んでスキャンするだけの直観操作。●チームでの利用も快適複数人で使用するときも簡単便利。タッチパネル上でユーザーを簡単に切り替えることができ、自分だけのプロファイルを迷わず選べ快適にお使いいただけます。●クラウド保存もワンタッチWi-Fi(2.4/5GHz帯)対応でスキャナーがPCやスマートデバイスとワイヤレスでつながるだけでなく、インターネットにも直結。文書管理、名刺管理、経費精算や家計簿などの多彩なクラウドサービスへの保存もタッチパネルからワンタッチ。ScanSnap iX1600により、ワンタッチでお手元の紙文書を様々なクラウドサービスやアプリケーションですぐに活用いただけます。◇Wi-Fi対応

商品の情報 ブランド 富士通 商品の状態 未使用に近い

SSD M.2 NVMe CT1000P3SSD8JP 1TB 2個セットREALFORCEMOUSE RFM01U11 東プレ マウス リアルフォースApple Watch Series 8 45mm GPSHUION 液タブ Kamvas 13 初めての液晶ペンタブレット おまけ付きtaitan two コンバーター【PADDLE様専用】東プレ REALFORCE A R2 TKLWacom Cintiq 16 FHD 液タブ 液晶ペンタブレット【未開封】Anker PowerExpand 13-in-1 USB-C DocASUSゲーミングPC RYZEN 3700X お得一式セット バラ売り可Logicool MXTB1S ロジクール mxergo マウス トラックボール