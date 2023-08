○アイテム

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド クロムハーツ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

○アイテムクロムハーツ レザー スリッポン スニーカー 靴○サイズ39サイズ24.5cm程着画はお断りいたします。○状態1.2回程度しか履いていないので目立った傷や汚れはなく、かなり綺麗な状態です✨※状態は必ず写真をご確認ください。※神経質な方、完璧なモノをお求めの方はご遠慮ください。○カラーブラック黒○素材レザー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。※発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂きます。畳みジワはご容赦ください。※出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。※商品到着後、ご不明点がございましたら必ず評価前にお願い致します。気になることがあればお気軽にお問い合わせください。

