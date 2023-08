こちら 70s PINKFLOYD Vintage バンド Tシャツ アニマルズツアー T になります。

1977年の アルバム 「アニマルズ」 の ヨーロッパ・北米ツアー。別名 in the flesh tour ( インズフレッシュツアー ) の マーチャンダイズ T。

シングルステッチ 、丸胴 ボディに細長い袖丈が 70年代 当時ボディの醍醐味。

いい意味チープな シルクスクリーンプリント に 雰囲気のある褪色 で スミクロ になったお色味は ヴィンテージ バンT の欲望を満たす素晴らしい個体です。

コピーライトはありませんが、同年代のピンクフロイドもコピーライトのプリントが付くものがない為、著作権を保有していない初期のものかと思います。

この年代のボディにしては比較的大きいサイズ感。

状態も僅かな小穴程度のポジティブなコンディションかと思います。

このバンドのグラフィックの良さはもはや周知のことかと思います。色は褪せても価値は褪せることない1枚。

コレクション アーカイブ にも是非。

肩幅 51.5

着丈 64.0

身幅 36

袖丈 20.5

(cm/平置き採寸)

green day グリーンデイ

何度か着用しています。神経質な方はご遠慮ください。

black flag ブラックフラッグ

circle jerks サークルジャークス

fugazi フガジ

teenage fanclub ティーンエイジファンクラブ

weezer ウィーザー

bjork ビョーク マリリンマンソン

sonic youth ソニックユース

dinosaur jr ダイナソージュニア

rage against the machine レイジアゲインストザマシーン

nine inch nails ナインインチネイルズ

nirvana ニルヴァーナ

sound garden サウンドガーデン

green day グリーンデイ

NOFX ノーエフエックス

red hot chilli peppers レッドホットチリペッパーズ

keith haring キースヘリング

BASQUIAT バスキア

andy warhol アンディーウォーホル

90年代 ヴィンテージ 古着

映画 アニメ パンク バンド

アメカジ ムービー movie

スーベニア マーチャンダイズ akira

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ラボラトリーベルベルジンアール 商品の状態 やや傷や汚れあり

こちら 70s PINKFLOYD Vintage バンド Tシャツ アニマルズツアー T になります。1977年の アルバム 「アニマルズ」 の ヨーロッパ・北米ツアー。別名 in the flesh tour ( インズフレッシュツアー ) の マーチャンダイズ T。シングルステッチ 、丸胴 ボディに細長い袖丈が 70年代 当時ボディの醍醐味。いい意味チープな シルクスクリーンプリント に 雰囲気のある褪色 で スミクロ になったお色味は ヴィンテージ バンT の欲望を満たす素晴らしい個体です。コピーライトはありませんが、同年代のピンクフロイドもコピーライトのプリントが付くものがない為、著作権を保有していない初期のものかと思います。この年代のボディにしては比較的大きいサイズ感。状態も僅かな小穴程度のポジティブなコンディションかと思います。このバンドのグラフィックの良さはもはや周知のことかと思います。色は褪せても価値は褪せることない1枚。コレクション アーカイブ にも是非。肩幅 51.5着丈 64.0身幅 36袖丈 20.5(cm/平置き採寸)green day グリーンデイ black flag ブラックフラッグcircle jerks サークルジャークスfugazi フガジteenage fanclub ティーンエイジファンクラブweezer ウィーザー bjork ビョーク マリリンマンソンsonic youth ソニックユースdinosaur jr ダイナソージュニア rage against the machine レイジアゲインストザマシーンnine inch nails ナインインチネイルズ nirvana ニルヴァーナ sound garden サウンドガーデン green day グリーンデイNOFX ノーエフエックスred hot chilli peppers レッドホットチリペッパーズkeith haring キースヘリングBASQUIAT バスキアandy warhol アンディーウォーホル90年代 ヴィンテージ 古着 映画 アニメ パンク バンドアメカジ ムービー movie スーベニア マーチャンダイズ akira

