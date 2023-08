最新デザインの ディアティアラ盤　deartiara盤　Mr.5 アイドル

King&Prince キンプリ

ベストアルバム Mr.5 ティアラ盤

Dear Tiara盤 ファンクラブ限定盤

特典付き 新品未開封

即購入◎

●アルバム

CD

DISC1 ※全形態共通

01. シンデレラガール

02. Memorial

03. 君を待ってる

04. koi-wazurai

05. Mazy Night

06. I promise

転07. Magic Touch

載08. Beating Hearts

禁09. 恋降る月夜に君想ふ

止10. Lovin' you

11. 踊るように人生を。

12. TraceTrace

13. ツキヨミ

14. 彩り

15. Life goes on

16. We are young

17. Beautiful Flower (新曲)

DISC2

01. King & Prince, Queen & Princess

02. Focus

03. NANANA

04. ゴールデンアワー

05. Dream in

06. Prince Princess

転07. 今君に伝えたいこと

載08. 僕の好きな人(平野紫耀、高橋海人、岸優太)

禁09. 宙(SORA)

止10. Dear My Tiara

11. 君とメリークリスマス

12. 君がいる世界

13. Glass Flower

14. Bounce To Night

15. OH! サマー KING

DVD

・King & Princeの小旅行 in 熱海!

*King & Princeが熱海のアクティビティやグルメで1日を満喫する小旅行企画映像

●シングル

CD

M1:Life goes on

M2:We are young

M3:愛を伝えましょう

DVD

青春を取り戻せ!

※アミューズメント施設で遊び倒し、BBQを楽しむ、King & Princeがベタな青春を味わう企画映像

#キンプリ#Lifegoeson #Weareyoung #岸優太#平野紫耀#永瀬廉#高橋海人#神宮寺勇太

人気グループ···King & Prince

グッズ種類···その他

ジャンル···ジャニーズ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

