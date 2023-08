見事な創造力 90s USA製 old stussy プルオーバー パーカー グレー 紺タグ パーカー

〈ポイント〉

希少なアメリカ製です。

ゆったり着られる良いサイズ感です。

表記Mですが実寸L〜XL程度。

腕にST 胸にUS 腕にSYのプリント。

サイズ感も良く状態も良好。

お好きな方はこの機会にどうぞ。

カラー:グレー

(単位cm)

肩幅/身幅/着丈/袖丈

52/58/66/62

〈状態〉

目立った傷や汚れなどはありません。古着に慣れてる方なら問題ない状態です。

※写真にて状態の確認をお願いします。稀に小さな傷などの見落としがある可能性がございます。神経質な方はお控えください。

〈フォロー割引き〉

フォロワー様限定でお値下げさせて頂きます。

購入前に、「フォロー割」とコメントください。

3,000円〜3,999円→ 100円オフ

4,000円〜4,999円→ 200円オフ

5,000円〜7,999円→ 300円オフ

8,000円〜 → 400円オフ

2点以上のご購入は更に割引きの「まとめ割」可能です。お値段をご相談ください。

〈注意点〉

・取り扱いの商品は古着やビンテージなので、ご理解がない方や神経質な方は恐れ入りますが、トラブル回避のために購入をご遠慮ください。

サイズ測定は素人採寸のため参考程度にお考えくださいませ。

・多少の小キズ・スレ・汚れなど見落としてしまう場合があります。USED品をご理解頂ける方のみご購入よろしくお願い致します。小さな不備に敏感な方のご購入はご遠慮願います。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

