ご覧頂きありがとうございます。

ドビーワークジャケット カシミヤ混紡毛糸 J.S ホームステッド



<monkey time> GOBELIN ZIP WORK JKT Green

《ファッション出品一覧》

マルタンマルジェラ 10ライン 初期ミリタリー・ジャケット カーキ

#chumi_fashion

トイズマッコイ M65フィールドパーカー



60'sビンテージ古着!1960年製アメリカ軍実物 金ボタンのウールジャケット

《アイテム》

AUBERGE × Arch フレンチワークジャケット オーベルジュ

WACKOMARIA ワコマリア

アルバートターナー N-3B モッズコート

N1 デッキジャケット レオパード

未使用 S-S 希少サイズ 2013 米軍実物 LEVEL7 ジャケット デッド



米海軍 NWU パーカデジタルカモ (S/L) 米軍 ゴアテックス ecwcs

ワコマリアの定番アウターの中でも特に

daiwa pier39 Canadian Fatigue Jacket

人気のあった裏地と襟部分がレオパード柄のタイプです。

[HOUSTON] COTTON LINEN ベトジャン(MAP)



ジャングルファティーグ ジャケット 2nd

GUILTY PARTIES

US古着 良品 US S ポロ ラルフローレン M-65 フィールド ジャケット

ギルティーパーティーズ

【DAIWA PIER39】TECH HIKER MOUNTAIN PARKA

パラダイス東京 木村拓哉 キムタク

【美品】ヒューストン&ジャックローズコラボ N1デッキジャケット

窪塚洋介 舐達磨 なめだるま ケンコバ

★デッドストック★実物 US ARMY BDU✨Black 357 ★S-L

コムドットひゅうが等が愛用のブランド

ホワイトマウンテニアリング グローバーオール 別注 ナイロン ジャケット コート



シュプリーム SUPREME Gonz Butterfly BDU Jacket

《サイズ》

13AW Supreme Flight Satin B-9 Parka M 新品

S

dsquared2 ディースクエアード ミリタリージャケット



50's イギリス軍 グリーンデニム バトルドレスジャケット デッドストック

約

LOEWE ロエベ キルティングジャケット

肩幅:43cm

Pretty Green White Label M65 ジャケット パーカー

身幅:48cm

TACTICAL LAYERED JKT TIGHTBOOTH Black XL

袖丈:62cm

50s スウェーデン軍 スノーパーカー アノラック ミリタリー モッズ

着丈:64cm

WACKO MARIA ワコマリア ミリタリージャケット



KAPTAIN SUNSHINE × SHIPS 別注ファティーグジャケット



希少 80s カナダ軍 バトルドレスジャケット SIZE 5 アイクジャケット

《状態》

visvim キルゴアJKT Mサイズ

目立ったダメージ等なく

未使用タグ付き AVIREX パディング ECWCS ジャケット 黒 メンズM

まだまだ問題なくご着用いただけます。

40s US.NAVY N-4 DeckJacket vintage 米軍海軍



ヴィンテージ スウェーデン軍 M1909 ミリタリージャケット MG

《カラー》

REAL McCOY'S N-1デッキジャケット

カーキ グリーン 緑 Green

ここそう様専用 M-51パーカ フィッシュテール ヒューストン

レオパード 豹柄 ヒョウ柄

ヤコブコーエンjacob cohen サファリ風ジャケット ブルゾン 【美品】



Sasquatchfabrix 21ss オールインワンLサイズ

※撮影環境や使用端末によって、

【美品】ポールスチュアート ナイロンジャケット サイズM

現物と色味が異なる場合がありますので

M-65 3rd ミリタリージャケット ステンシル

ご了承の上お買い求め下さい。

UNDERCOVER CAN モッズコート 3 ヴィンテージ加工



WTAPS 19AW MODULAR モジュラー ジャケット ダブルタップス

《購入元》

Diaspora skateboards Nylon Warden Jacket

ブランドリユース店 鑑定済商品

【極上】米軍実物 B-15 MOD 50年代 XL オリジナル ビッグサイズ

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

french army pilot jacket

質屋・古物市場・ストア商品

未使用品 MARS windshirt by patagonia



新品 BALMAIN ミリタリージャケット 46 登坂広臣 h&m メンズ 春夏

#chumi_fashion

【美品】WACKOMARIA ワコマリア N1 デッキジャケット レオパード

希少アイテム出品中。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ワコマリア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きありがとうございます。《ファッション出品一覧》#chumi_fashion《アイテム》WACKOMARIA ワコマリアN1 デッキジャケット レオパードワコマリアの定番アウターの中でも特に人気のあった裏地と襟部分がレオパード柄のタイプです。GUILTY PARTIES ギルティーパーティーズパラダイス東京 木村拓哉 キムタク 窪塚洋介 舐達磨 なめだるま ケンコバ コムドットひゅうが等が愛用のブランド《サイズ》S約肩幅:43cm 身幅:48cm 袖丈:62cm 着丈:64cm 《状態》目立ったダメージ等なくまだまだ問題なくご着用いただけます。《カラー》カーキ グリーン 緑 Greenレオパード 豹柄 ヒョウ柄※撮影環境や使用端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。《購入元》ブランドリユース店 鑑定済商品日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品#chumi_fashion希少アイテム出品中。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ワコマリア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

90s 00s SUPREME ファティーグジャケット グレーソロイスト オーバーサイズ ZIP MA-1 サイズ44【美品】USMC P-41ジャケット 3680s US ARMY実物 M65フィールドジャケット3rd 82年製アメリカンヴィンテージ US NAVY 米海軍制服ウールジャケット古着ミリタリーhifummi様専用UA別注 HYKE M-51 フィールドジャケット ネイビー【美品】RAF イギリス軍 MK4 ゴアテックス 2013年 Size 5Engineered Garments BDU ジャケット オリーブEQUIPE'70 BEAMS F 別注 シャンブレーミリタリージャケットリエラボ ニコルクラブフォーメンMA-1セットアップ