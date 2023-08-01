【日本限定モデル】 さとみくん すとぷり Spring 缶バッジ 等身 キャラクターグッズ

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開封済みの為、初期傷等がある場合があります。

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神経質の方はご購入お控え下さい。

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プチプチに纏めて梱包、箱にて発送致します。

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商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

さとみくんの缶バッジ(等身)57点セット。一枚目はカバーをつけた状態になりますので不要な方はコメントをお願い致します。カバー有無でお値段は変動致しません。数え間違えを防ぐ為、購入前にコメントをお願い致します。数え間違えがないか改めて数えさせて頂きます。開封済みの為、初期傷等がある場合があります。神経質の方はご購入お控え下さい。プチプチに纏めて梱包、箱にて発送致します。即購入‪‪✕‬ バラ売り‪✕‬‪‪

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