【新品価格】15400円

【即完売/新品未使用】HYKE × KEEN 26cm



DIOR BY BIRKENSTOCK TOKIO 42 JY517-42

【外箱】ございません

完売!42 BIRKENSTOCK KYOTO EXQUISITE ビルケン



ビルケンシュトック ボストン レザー サンダル レギュラー

【使用頻度】購入後1度も履いておりません

VISVIM 新品 M クリスト shaman-folk christo M



adidas YEEZY Slide Azure アディダス イージースライド

【サイズ】26.5cm

BIRKENSTOCK ビルケンシュトック ロンドン テック



【新品未使用】BIRKENSTOCK/Kyoto28cmグレイトープ43サンダル

【幅】レギュラータイプ(幅広)

CALEE×Danner コラボレザーサンダル



ビルケンシュトック ボストン 42

【カラー】デザートソイル ブルー

soloist oofos サンダル



マウロディバリメンズサンダル

【素材】

美品 ブッテロ スリッパサンダル ブラウン

アッパー素材: Birkoflor®

未使用 Jordan Hyodro Ⅻ Retro



Yeezy Slide 26.5cm

Birko-Flor®は、BIRKENSTOCKの靴にのみ使用されている、肌に優しく、耐久性が高く、手入れのしやすい合成素材です。

ビルケンシュトック BIRKENSTCOK サンダル



adidas アディダス Toalo トアロ クロッグ サンダル 27.5cm

インソール: レザー製中敷

【2足セット】 CHACO チャコ サンダル パオニアクロッグ US8 26cm



最安Nike Air More Uptempo Slide "Black" 28

肌に優しく柔軟性に富んだレザー製中敷は優しく足になじみその輪郭にしっかりとフィットします。孔が開いているため通気性が極めて高いその表面は、激しい運動の後でも爽やかな足下を約束します

【早い者勝ち】ビルケンシュトック×うらつか工房 雪駄 サンダル Lサイズ



TOGA VIRILIS metal sneaker sandals

フットベッドの素材: コルク

27cm【新品】NIKE AIR MAX 90 サンダル スライド



Prada テクニカル ストラップ サンダル プラダ

コルクはコルク樫の樹皮表皮から採取される再生可能な資源です。これは保温効果があり緩衝性に優れた天然素材です。

DIMISSIANOS & MILLER Omikron サンダル



新品未使用 keen new port h2 サンダル

アウターソール: EVA

アンユーズド サンダル【新品未使用】UNUSED×SUICOKE



billionaire boys club 新品 ビリオネアボーイズクラブ

EVA(エチレンと酢酸ビニル/EVA樹脂)は極めて軽量で緩衝性、柔軟性が高いハイグレード素材です。これにより地面の凹凸も気にならず歩行をソフトに緩衝してくれます。

【新品未使用】NIKE AIR MAX CAMDEN SLIDE28サンダル



ビルケン papillio ハラコ ロンドン

【商品情報】

Bottega veneta sandal

良いとこ取り!

yeezy slide ochre 30.5cm

ビルケンシュトックはZürich/チューリッヒでシューズの安定感とサンダルの軽やかさを統合させました。アッパーには肌に優しく耐久性の高い合成素材Birko-Flor®を使用しています。この定番が今回、素材をうまく使った新しいアピアランスで登場します。アッパーを飾るのはレザーも顔負けのBirko-Flor素材です。繊維の触感が嬉しいカラーコーディネートされたマットカラーのバックルやカラーコントラストを効かせたアウターソールがで魅力的なアクセントを添えています。発泡ゴム層が追加されているソフトフットベッドが、一日中抜群の履き心地と極上のコンフォートを約束します。

KEEN UNEEK キーン ユニーク 26cm

(BIRKENSTOCK公式サイトから文章、写真引用しております)

F.C.Real Bristol × OOFOS OOFOS Ooahh



Paraboot PACIFIC/パシフィック ウーブンサンダル グルカサンダル

ご覧いただきありがとうございました。

Asics Actibreeze 3D Sandal

ご検討よろしくお願いいたします。

【新品】ノースフェイス × シュプリーム サンダル

発送の際は丁寧に梱包させていただきます。

新古品 25cm NIKE AIR MORE UPTEMPO SLIDE

送料無料!!

Stussy × Nike Benassi Slide Sandal Sail

即日発送!!

CROCS SALEHE BEMBURY "The Pollex Clog"

即購入大歓迎!!

新品未使用 adidas YEEZY Slide Azure 26.5

早い者勝ち!!

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ビルケンシュトック 商品の状態 未使用に近い

【新品価格】15400円【外箱】ございません【使用頻度】購入後1度も履いておりません【サイズ】26.5cm【幅】レギュラータイプ(幅広)【カラー】デザートソイル ブルー【素材】アッパー素材: Birkoflor®Birko-Flor®は、BIRKENSTOCKの靴にのみ使用されている、肌に優しく、耐久性が高く、手入れのしやすい合成素材です。インソール: レザー製中敷肌に優しく柔軟性に富んだレザー製中敷は優しく足になじみその輪郭にしっかりとフィットします。孔が開いているため通気性が極めて高いその表面は、激しい運動の後でも爽やかな足下を約束しますフットベッドの素材: コルクコルクはコルク樫の樹皮表皮から採取される再生可能な資源です。これは保温効果があり緩衝性に優れた天然素材です。アウターソール: EVAEVA(エチレンと酢酸ビニル/EVA樹脂)は極めて軽量で緩衝性、柔軟性が高いハイグレード素材です。これにより地面の凹凸も気にならず歩行をソフトに緩衝してくれます。【商品情報】良いとこ取り!ビルケンシュトックはZürich/チューリッヒでシューズの安定感とサンダルの軽やかさを統合させました。アッパーには肌に優しく耐久性の高い合成素材Birko-Flor®を使用しています。この定番が今回、素材をうまく使った新しいアピアランスで登場します。アッパーを飾るのはレザーも顔負けのBirko-Flor素材です。繊維の触感が嬉しいカラーコーディネートされたマットカラーのバックルやカラーコントラストを効かせたアウターソールがで魅力的なアクセントを添えています。発泡ゴム層が追加されているソフトフットベッドが、一日中抜群の履き心地と極上のコンフォートを約束します。(BIRKENSTOCK公式サイトから文章、写真引用しております)ご覧いただきありがとうございました。ご検討よろしくお願いいたします。発送の際は丁寧に梱包させていただきます。送料無料!!即日発送!!即購入大歓迎!!早い者勝ち!!

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ビルケンシュトック 商品の状態 未使用に近い

ビルケンシュトック キョウト 24.5 38トープ kyotoF04122 新品 VALENTINO GARAVANI×BIRKENSTOCK☆モスキーノ メンズサンダル 黒リーボック ポンプフューリー サンダルadidas YEEZY Slide "Onyx" 25.5cmビルケンシュトック チューリッヒBEAMS別注オールブラック新品レアアイテムDr.Martens ドクターマーチン DAX サンダル uk7 26