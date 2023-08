新入荷 SAINT JAMES OUESSANT LOOSE 3 Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

【SAINT JAMES / セントジェームス】 OUESSANT LOOSE / ウェッソンルーズ

▪️カラー

ピンクA

▪️サイズ

3(S~Mくらい)

2.3回着用し、ホームクリーニング

タグもお付けします

【2023SS】

IENA

※洗濯により縮みが出る素材感となっております。

※通常のOUESSANTと比べるとかなり大きいサイズ感となっております。

バスクシャツをはじめとした、ボーダートップスやカットソー、ニットの世界的なブランド「SAINT JAMES」から定番モデル「OUESSANT」をベースとした新モデル「OUESSANT LOOSE」が登場!

身幅と袖幅にゆとりを持たせたことで、抜け感のあるフェミニンなシルエットとなっております。

着込む程に身体に馴染んでいく目の詰まった素材感は変わらず、1年を通して長く着用できるアイテムです。

インナーからレイヤードスタイルまで幅広いコーディネートやシーンに最適な一着は、リラックス感ある旬なシルエットをお楽しみ頂けます。

【SAINT JAMES / セントジェームス】

フランス発のカジュアルブランドとしてすっかり定着したセントジェームスは、ピカソも愛用したボートネックのバスクシャツを世界中に広めたブランドです。

近年はフレンチテイスト溢れるアイテムも増え、変わらず高い人気を誇っています。

ピンクA(064):NEIGE/BOUQUE

※サイズについて

弊社サイズ:メーカーサイズ

001:T1

003:T3

#iena

#SAINTJAMES

#ボーダー

#バスクシャツ

【お願い】

・後払いの方は、翌日までにお支払なければ、キャンセルとさせていただきます。

・商品到着後、お受け取り評価が翌日までに難しい場合は、ご連絡くださいませ。

・取引中、一度もメッセージでコミュニケーションができなかった方は、今後のお取引は、ご遠慮いただきく存じます。

SAINT JAMES OUESSANT LOOSE 3

IENA

Plage

Noble

FRAMeWORK

UNITEDARROWS

SHIPS

JOURNALSTANDARD

spick&span

saintjames

カラー...ピンク

袖丈...長袖

柄・デザイン...ボーダー

ネック...クルーネック

季節感...春, 夏, 秋

商品の情報 商品のサイズ S ブランド イエナ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

