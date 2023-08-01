【即納】 K18PT900ダイヤモンド指輪 リング

［商品名］K18PT900ダイヤモンド指輪

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［宝石］ダイヤモンド

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［素材、重量］ダイヤモンド2.00ct（トータル）10.4g

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［サイズ］10-11号

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カイヤナイト、k18リング、ダイヤモンド

［商品状態］新品

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#ダイヤモンド

お急ぎ下さい！処分品! ブルーサファイア ダイヤモンド 指輪 遺品整理品

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175600

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

［商品名］K18PT900ダイヤモンド指輪［宝石］ダイヤモンド［素材、重量］ダイヤモンド2.00ct（トータル）10.4g［サイズ］10-11号［商品状態］新品#ダイヤモンド#ピンクゴールド#宝石#ネックレス#指輪#イエローゴールド#ホワイトゴールド#ジュエリー175600

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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