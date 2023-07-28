大流行中！ ザ・ノースフェイス ザ L カーキ ナイロンジャケット ノースフェイス ナイロンジャケット

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ザ ノースフェイスのナイロンジャケットです。ユニセックス 男女兼用2年くらい前に購入しましたが着用機会がなくクローゼットで保管していました。状態はとてもキレイです。定価28.000円メンズ サイズ L色 カーキ平置き 脇幅 57cm くらい袖 ゆき 89cm くらい着丈 67cm くらい素人採寸です。多少の誤差はお許しください。フード···フードあり（取外し不可）柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏、秋ザ・ノースフェイスザノースフェイスザ ノースフェイスザノースフェイス マウンテンパーカーザノースフェイス パーカーザノースフェイス アウター

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 未使用に近い

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