BRAND:NIKE × UNDERCOVER(ナイキ × アンダーカバー)

専用【Fresh Service/フレッシュサービス◆カーゴパンツ】

SIZE:S(ウエスト 82.0cm / 腿幅 34.0cm / 裾幅 14.5cm〜※ファスナー開放時17.5cm / 股上 30.0cm / 股下 78.0cm)

40s BRITISH ARMY イギリス軍 SAS ブラッシュストロークカモ

MATERIAL:表地 コットン97% エラスタン3%

激レア Handmade rust ボンデージパンツ

COLOR:BLACK / WHITE

フランス軍 モーターサイクルパンツ M-38

PURCHASE STORE:DOVER STREET MARKET NEW YORK

希少モデル vintage 00s nike 変型 切り替え テクノパンツ



[precme] eight pocket military pants

DETAIL:

NEIGHBORHOOD EASY PANTS

2019A/Wにリリースされ、発売当時は即完売してしまったNIKE × UNDER COVER のコラボレーションカーゴパンツです。国内では極少数の限られたショップでのみ発売されたアイテムですので、今となってはかなり希少なアイテムだと思います。現在でもこの2ブランドのコラボレーションは継続してリリースされておりますので、変わらない人気を保っています。両サイドのカーゴポケットには、アンダーカバーのスローガンである、"BALANCE"と"CHAOS"のロゴがプリントされており、バックには両ブランドのコラボレーションと分かるロゴがプリントされているスペシャルエディションです。デザインだけではなく、生地には非常にストレッチ性の高い生地を採用しており、脹脛からフロントサイドに大胆に配置されている止水テープは立体裁断のパターンに重ねている為、ランニングできるレベルの機能性も備えています。ウエストはドローコード仕様、フロントに鍵やチェーンを付けられるD管、ヒップポケットは止水テープでデザインと機能を両立させています。ここまでギミックが詰まっているパンツはNIKE LABとUNDER COVERのコラボレーションならではだと思います。出品に際して、クリーニング済みです。状態はそれなりに着用しておりますので、多少の使用感はございますが、致命的な傷や汚れはございません。通常に着用して頂く分にはまだまだ問題ないと思います。あくまでもUSED品になりますので、神経質な方はご遠慮くださいませ。ご相談もお受け致しますので、ご不明な点はコメント欄からお問い合わせください。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アンダーカバー 商品の状態 やや傷や汚れあり

BRAND:NIKE × UNDERCOVER(ナイキ × アンダーカバー)SIZE:S(ウエスト 82.0cm / 腿幅 34.0cm / 裾幅 14.5cm〜※ファスナー開放時17.5cm / 股上 30.0cm / 股下 78.0cm)MATERIAL:表地 コットン97% エラスタン3%COLOR:BLACK / WHITEPURCHASE STORE:DOVER STREET MARKET NEW YORKDETAIL:2019A/Wにリリースされ、発売当時は即完売してしまったNIKE × UNDER COVER のコラボレーションカーゴパンツです。国内では極少数の限られたショップでのみ発売されたアイテムですので、今となってはかなり希少なアイテムだと思います。現在でもこの2ブランドのコラボレーションは継続してリリースされておりますので、変わらない人気を保っています。両サイドのカーゴポケットには、アンダーカバーのスローガンである、"BALANCE"と"CHAOS"のロゴがプリントされており、バックには両ブランドのコラボレーションと分かるロゴがプリントされているスペシャルエディションです。デザインだけではなく、生地には非常にストレッチ性の高い生地を採用しており、脹脛からフロントサイドに大胆に配置されている止水テープは立体裁断のパターンに重ねている為、ランニングできるレベルの機能性も備えています。ウエストはドローコード仕様、フロントに鍵やチェーンを付けられるD管、ヒップポケットは止水テープでデザインと機能を両立させています。ここまでギミックが詰まっているパンツはNIKE LABとUNDER COVERのコラボレーションならではだと思います。出品に際して、クリーニング済みです。状態はそれなりに着用しておりますので、多少の使用感はございますが、致命的な傷や汚れはございません。通常に着用して頂く分にはまだまだ問題ないと思います。あくまでもUSED品になりますので、神経質な方はご遠慮くださいませ。ご相談もお受け致しますので、ご不明な点はコメント欄からお問い合わせください。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アンダーカバー 商品の状態 やや傷や汚れあり

値下げ!ワコマリア人気レオパードパンツ!ジョンズクロージング×アルファ スタッズ ミリタリーパンツ 新品VISVIM ICT VETERANS PANTS30s〜 BATTLESHIP BRAND ワークパンツ サスペンダー 40sCREEK ANGLER'S DEVICE UTILITY PANTS ブラックGD204 US ARMY 米軍 アメリカ軍 ベイカーパンツ 60s OG107鳶服 仕立て 作業着 ⑧【46 TE】rick owens Bauhaus dark dust