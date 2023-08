昨年大人気だったRIAM VINTAGE パーカー

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド プラージュ 商品の状態 新品、未使用

昨年大人気だったRIAM VINTAGE パーカーヴィンテージ感のある形と素材ですが、クリーンに着れるようヴィンテージにはないグレーを作りました。軽い着心地が魅力のパーカー。そのまま着用するのはもちろん、裾のドローストリングをきゅっと絞って、ふんわりと丸みを持たせた着こなしもおすすめ。スタイリングにこなれ感を演出してくれるアイテムです。【R'IAM/リアム】live for the moment今を大切に 今を楽しむ女性に古き良き伝統、新しいアート様々な素敵なものに触れ「今」の気分で着るメンズライクな素材を女っぽいデザインに落とし込むそこにアートなジュエリーが加わりスタイルが完成する透け感:なし裏地:なし伸縮性:なし光沢感:なし生地の厚さ:普通グレーAフリーサイズ新品タグ付き(試着のみ)定価31,900不良などは見当たらず、状態も良いですコンパクトに圧縮して発送させて頂きます完璧な商品お求めの方はお控えください

