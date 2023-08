お値下げしました!

サイズM

新品、タグ付きです。

定価 30,800円

昨年、楽天市場にて新品で購入しましたが、別のマウンテンパーカー(マウンテンハードウェアのパラダイムジャケット)を使用していため、本品は使用機会がなく自宅クロゼットに保管しておりました。

MHWを代表する防水透湿ストレッチジャケットで、独自技術の『ドライQ』により登山等には十分な防水透湿を備えており、GORE-TEXではない分リーズナブルとなっております。

詳しくは下記公式ホームページ抜粋などを参考にしていただければと思いますが、脇下のベンチレーションが袖下と脇横の2つに分かれたセパレートタイプで止水ファスナーによる脇のゴワつきを抑え快適なだけでなく、どちらか一方のみを開けるなど換気の調整もできるなど、機能的なパーカーとなっております。

サイズ:着丈73、胸囲115、裄丈89

※参考までに、172cm、72kgの男性が試着したところ、丁度のサイズ感です。

ご不明な点などは、コメントをお願いします。

防水措置の上発送致します。

上記にご理解のある方は、ご購入をご検討いただけたら幸いです。

※ 他のフリマサイトにも出品しておりますので、突然削除する場合がございます。

〜以下、公式ホームページより抜粋〜

3シーズンのレインシェルとしても、残雪期や春スキーのアウターとしても使える汎用性の高い防水透湿ジャケットです。耐久性がありながら、ストレッチ性に優れ、軽くしなやかな着心地。また、前作からリサイクル素材にアップデートしました。すっきりとした腕回りのシルエットですが、立体裁断により腕振りもスムーズです。

特徴:●ヘルメット対応の大型フード ●後頭部の1箇所でクイックにフードをフィットさせられるコヒーシブコードロック搭載 ●ハーネスと干渉しない高い位置の大型ハンドポケット ●スタッフサック付き

【ドライQ】

様々なアクティビティに適した、長年使用しても機能が劣化しにくい耐久性に優れた防水透湿性テクノロジー。

#登山

#ハイキング

#キャンプ

#CohesionJacket

#MountainHardwear

#Mountain_Hardwear

カラー...ブラック

季節感...春, 夏, 秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マウンテンハードウェアー 商品の状態 新品、未使用

