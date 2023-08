ジャーナルスタンダードラックス にて購入しました、ダニエラグレジス のワンピースです。

2回着用後、クローゼットに保管しておりました。

両サイドポケットあり。

ブラックネイビー

コットン100%

着丈120

身幅60

襟ぐり幅30

同素材のベルト付き

• Boat Neckline

• Three Quarter Length Sleeves

• Pleats at Bodice

• Twin Side Seam Pockets

• Belt Included

• Light Weight

薄手のコットンですが、個人的には透け感は無いように思います。

ダニエラグレジス好きな方で、ギャザーが苦手方に。

定価128000円

カラー···ブルー

柄・デザイン···無地

袖丈···長袖

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ダニエラグレジス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ジャーナルスタンダードラックス にて購入しました、ダニエラグレジス のワンピースです。2回着用後、クローゼットに保管しておりました。両サイドポケットあり。ブラックネイビーコットン100%着丈120身幅60襟ぐり幅30 同素材のベルト付き• Boat Neckline• Three Quarter Length Sleeves• Pleats at Bodice• Twin Side Seam Pockets• Belt Included• Light Weight薄手のコットンですが、個人的には透け感は無いように思います。ダニエラグレジス好きな方で、ギャザーが苦手方に。定価128000円カラー···ブルー柄・デザイン···無地袖丈···長袖季節感···春、夏、秋、冬

