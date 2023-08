断捨離の為出品致しました。

日本流通自主管理協会(AACD)加盟のブランド買取店にて購入しました。真贋判定済みのお品になります。

目立った汚れ、破れはありませんので状態良好かと思います。

コットンキャバジン素材で強度と緻密性がありしっかりした生地です。

間違いなく一生もののコートになります。

ボタンは存在感のあるカラーになります。とても高級感があります。

こちらは新品ではありません。使用感があります。中古にご理解ある方のみでお願いいたします。

採寸は前を閉じた状態で平置きになります。外力を加えず正確に計測するようにしています。若干の誤差はお許しください。誤差は±1cmを目指しています。

梱包時に畳シワがつく場合がございます。その際はご容赦くださいませm(._.)m

【サイズ】

メンズXLくらい

【採寸値】

裄丈83

身幅58

着丈112

(cm)

【カラー】

カーキ系

【付属品】

ベルト

特別な一枚をいかがでしょうか。よろしくお願いします。

他にも出品しております

#珈琲屋ハーミットトレンチコート

ビンテージ チェック ヴィンテージ

管理番号Famdr

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド アクアスキュータム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

