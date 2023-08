送料無料 SST FW7051 SLIPON スーパースタースリッポン スニーカー

去年adidas直営店で購入したスニーカーで

箱付きで新品、未使用です。

23.0cm

直営店やオンラインでは完売しており、特にレディースサイズは希少だと思います!

ニューバランス レディース 574+ ブラック WL574ZABB



#adidas

#スーパースター

#スーパースタースリッポン

#コアブラック

#スリッポン

#スニーカー

#レディーススニーカー

カラー···ブラック

人気モデル···adidas スーパースター

シーン···カジュアル(普段使い)

スニーカー型···ローカット(Low)

特徴/機能···スリッポン

商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 新品、未使用

