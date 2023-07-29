【レビューを書けば送料当店負担】 リサイクラー 生ゴミ処理器 ナショナル MS-N34-G National その他

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カラー···グリーン

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タイプ···生ごみ処理機

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メーカー···ナショナル（現Panasonic パナソニック）

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品番··· MS-N34

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定格電圧···100V

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定格周波数···50-60Hz

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定格消費電力···770W

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処理時間：約2時間（標準試験生ゴミ約700g処理時）

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最大処理量：約1.5kg/

食洗機 THANKO ラクア サンコー 食器洗い乾燥機 タンク式 工事不要

回外形寸法：幅280×奥行420×高さ430mm

パナソニック製の食洗機 NP-TCM3-W

（ふたを開けた時の高さ725mm）

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質量：11kg

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 全体的に状態が悪い

National MS-N34-G#パナソニック#National#生ゴミ処理器#家庭用生ゴミ処理機未使用ですが、トラブルならないように、ジャンク扱い値下がりできますナショナル リサイクラー 家庭用生ごみ処理機カラー···グリーンタイプ···生ごみ処理機メーカー···ナショナル（現Panasonic パナソニック）品番··· MS-N34定格電圧···100V定格周波数···50-60Hz定格消費電力···770W処理時間：約2時間（標準試験生ゴミ約700g処理時）最大処理量：約1.5kg/回外形寸法：幅280×奥行420×高さ430mm（ふたを開けた時の高さ725mm）質量：11kg

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 全体的に状態が悪い

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