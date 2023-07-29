【レビューを書けば送料当店負担】 リサイクラー 生ゴミ処理器 ナショナル MS-N34-G National その他

National MS-N34-G
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未使用ですが、トラブルならないように、ジャンク扱い
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カラー···グリーン
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タイプ···生ごみ処理機
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メーカー···ナショナル（現Panasonic パナソニック）
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品番··· MS-N34
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定格電圧···100V
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定格周波数···50-60Hz
家庭用食品乾燥機
定格消費電力···770W
ブラザー コンピューターミシン本体 ADESSO II フットコントローラー付属
処理時間：約2時間（標準試験生ゴミ約700g処理時）
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最大処理量：約1.5kg/
食洗機 THANKO ラクア サンコー 食器洗い乾燥機 タンク式 工事不要
回外形寸法：幅280×奥行420×高さ430mm
パナソニック製の食洗機 NP-TCM3-W
（ふたを開けた時の高さ725mm）
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質量：11kg
家庭用ミシン※アンティークミシン（電動モータ付き）
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National MS-N34-G#パナソニック#National#生ゴミ処理器#家庭用生ゴミ処理機未使用ですが、トラブルならないように、ジャンク扱い値下がりできますナショナル リサイクラー 家庭用生ごみ処理機カラー···グリーンタイプ···生ごみ処理機メーカー···ナショナル（現Panasonic パナソニック）品番··· MS-N34定格電圧···100V定格周波数···50-60Hz定格消費電力···770W処理時間：約2時間（標準試験生ゴミ約700g処理時）最大処理量：約1.5kg/回外形寸法：幅280×奥行420×高さ430mm（ふたを開けた時の高さ725mm）質量：11kg