【全商品オープニング価格 特別価格】 キルトノーカラージャケット ノーカラージャケット

アーバンリサーチドアーズ 人気商品❁* .

新品未使用未開封 単品値下げ不可

発送時たたみ直す場合あり

表地 : 綿75% ポリエステル24% ポリウレタン1%

裏地 : ポリエステル100%

総重量 : 約625g

裄丈:75cm

総丈:65cm

身幅:58cm

アーバンリサーチ ドアーズ kbf

ローリーズファーム カスタネ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アーバンリサーチドアーズ 商品の状態 新品、未使用

キルトノーカラージャケットアーバンリサーチドアーズ 人気商品❁* . 新品未使用未開封 単品値下げ不可発送時たたみ直す場合あり表地 : 綿75% ポリエステル24% ポリウレタン1%裏地 : ポリエステル100%総重量 : 約625g裄丈:75cm総丈:65cm身幅:58cmアーバンリサーチ ドアーズ kbfローリーズファーム カスタネ キルトジャケット ジャケットアウター キルトコート

