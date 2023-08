- Brand name -

- Sex -

レディース ユニセックス

- Size -

表記 (Mサイズ)

着丈91cm / 身幅43cm / 肩幅38cm / 袖丈58cm

※多少の誤差はご了承下さい。

- Cloth -

アクリル70%/毛30%

- Color -

黒 ブラック系

- Condition -

【A】 -

S : 新品未使用 / デッドストック

A : 使用感のあまりない比較的綺麗な状態

B : 一般的な古着の状態

C : 部分的に目立つ汚れやダメージがある状態

D : 着用には問題のない状態

- add to -

Papierのロングワンピースです。入園式や卒園式などのセレモニーにぴったりのアイテムです。色は上品なブラックで、金色のボタンがアクセントになっています。シンプルでエレガントなデザインで、特別な日に着ていただくとより一層輝きます。コンディションは良好で、まだまだご愛用いただけます。

- 管理番号 -

910

★☆その他も出品しております☆‪★

#YEMSshopの古着一覧

#YEMSshopのレディースMサイズ

◾️他フリマサイトでも出品しておりますので、急遽取消す場合があります。

◾️ご連絡は24時間365日大丈夫です。手空きの時間にお返事しますので遅くなる場合もありますが、基本的にレスポンスは早いです。

◾️購入はコメント無しの即購入OKです。お値下げ希望の際はお気軽に問合せ下さい。

◾️古着特有の匂い、汚れ、シワ、シミ等、多少ある事をご理解頂いた上で購入お願い致します。

◾️御使用の端末により色味が変わる場合がございます。予めご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

