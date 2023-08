YAMAHA JX 65D

60Wギターアンプ

2チャンネル

12インチスピーカー×2

666W×560H ×280D

22kg

コンディション詳細

YAMAHA JX 65D ギターアンプ 60ワット

⬜︎Channel 1⬜︎

High Input 問題なし。

Low Input 問題なし。

Volume ほんの微かなガリ有り

Treble ほんの微かなガリ有り

Bass ガリ無し ツマミの内部が割れているので少し回り過ぎます

⬜︎Channel 2⬜︎

High Input 問題なし。

Low Input 問題なし。

Volume 目立つガリ無し。Pull Gain も効いています。

ただしツマミが緩くなっているのか引っ張るとそのまま取れてしまうことがあります。

Master Volume 目立つガリ無し。

Treble 目立つガリ無し。

Middle 目立つガリ無し。

Bass 目立つガリ無し。

Reverb 目立つガリ無し。

リバーブも綺麗に掛かります。

Phones 問題なし。

動作やガリ等についてはヘッドホンも使用して確認しました。

Reverb Foot Switch 問題なし。

実際にスイッチを使用してオンオフを確認しました。

本体裏側・上下2枚のバックパネルはいずれも僅かに内側に向かって湾曲しています。

それから、裏側・右下に、私が購入した店舗での管理シールが貼られたままです。

念のためもう一度表記いたしますが、上記の説明でも触れております以下の4点については、出来るだけ購入時の状態のままにしておきたかったので、敢えて修理をしておりません。

Channel 1・Bassのツマミ

Channel 2・Volume (Pull Gain)のツマミ

2枚のバックパネル

商品管理シール

音量については、爆音で演奏するバンドでなければドラム入りの編成でも大丈夫です。

主観ですが、Channel 1の方が若干音量が大きいように感じました。

比較的程度の良い個体だと思いますので、お探しだった方は是非ご検討下さい。

即購入は大歓迎です!

※送料については、ご購入者様ご負担の

【着払い】ですのでご注意下さい。

なお、こちらの商品につきましては恐れ入りますが値下げ交渉には対応しておりませんので、ご了承の程宜しくお願い致します。

商品の情報 ブランド ヤマハ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

