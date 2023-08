PIビーダマン マスター攻略王スペシャル3 ・クリアです。

それとパーツを1つ付けます。

2点セットとなります。

破れや色褪せはございますが、箱も付属しております。

パーツの損傷は無く、ビーダマの発射確認も取れています。

シール未使用。

こちらはあまり使用せず、保管していましたので傷や汚れなどもほとんどないかと思います。

しかし、長期経過した中古品であることをご理解頂ける方のみご購入をお願いしたく、完品を求める方、神経質な方はご遠慮ください。

写真をご確認頂き、納得いただいた上でご購入お願い致します。

すり替えや傷防止の為、返品は受けかねますので予めご了承ください。

#ビーダマン

#EXビーダマン

#スーパービーダマン

#マスター攻略王スペシャル3

商品の情報 ブランド タカラ 商品の状態 やや傷や汚れあり

