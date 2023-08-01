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激安正規 GARMIN(ガーミン) 50m防水 ForeAthlete 235J 陸上競技

商品の説明

ランニング用に買いましたが、三日坊主で終了した為出品致します。
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新品購入時画面シールを貼りましたので画面へのキズはないかと思います。シールを外していただけたら新品同様だと思います
マックスフライ　最新モデル　26.0cm
赤いベルトは未使用です。
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保証書は未記入になります。

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商品の情報

商品の状態未使用に近い

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ランニング用に買いましたが、三日坊主で終了した為出品致します。光学式 心拍計 搭載 軽量薄型設計ランニング GPS 腕時計 心拍計 スポーツウォッチ GARMINガーミン日本語版　正規品GARMIN(ガーミン) ランニングウォッチ 時計 GPS 心拍計 VO2Max ライフログ 50m防水 ForeAthlete 235J新品購入時画面シールを貼りましたので画面へのキズはないかと思います。シールを外していただけたら新品同様だと思います赤いベルトは未使用です。保証書は未記入になります。

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激安正規 GARMIN(ガーミン) 50m防水 ForeAthlete 235J 陸上競技

51分钟前

激安正規 GARMIN(ガーミン) 50m防水 ForeAthlete 235J 陸上競技

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