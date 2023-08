S.N32様専用

ファッションレディース24 k純金梅の花の開口腕輪 999 g



スンジャ様 専用 ❗️ケース無し価格

昔買ったブレスですが、オーロラクォーツは2本持っているのと私には大きすぎて使用頻度が少ないので、断捨離スイッチが入ってるうちに(笑)こちらを出品させて頂きます(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)

【M1313-100-73】クリスチャンディオール ブレスレット ゴールド



ルチルクオーツ 針みっしり 直径 10.5mm ②

超高品質オーロラクォーツ、しかも粒の大きさは圧巻の17mmです!!

B439 オニキス ピンクトパーズ ブレスレット 王冠 花 喜平 キヘイチェーン

全粒色鮮やかな内包入り✨

【天然】タイチンルチルクオーツ ブレスレット 20mm140g

よく見る水晶が濁ってて黒っぽい内包ではなく、ちゃんと透明感もあり鮮やかな赤・黄色・オレンジです!!

K18 ブレスレット ハート

虹もたくさん出ます(≧▽≦)

APROSIO & CO

内径は約14cmです!

クリスチャンディオール ミミウィ ブレスレット

間に入れてるゴールドパーツは直径4mmです(^^)

超希少 Christian Dior ヴィンテージ ロゴ ブレスレット

高価なお品なので、追跡可能なメルカリ便にて発送させて頂きますね(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)

豪華 高級 14金 K14 ダイヤモンド 0.53ct テニスブレスレット 美品

貴重なお品なので、気が変わったら出品を取りやめるかもしれません(>_<)

K18喜平ブレスレット ❣️約16cm

ご検討下さる方いましたら、よろしくお願い致します♪

新品 トムウッド ブレスレット ゴールド 9K 7.0インチ アンカーチェーン



★ Louis Vuitton ブレスレット ブラスレ ファッスン ユア LV

アメジスト

Rai様専用

シトリン

美品 MIKIMOTOミキモト パールブレスレット アコヤ本真珠 シルバー

ガーネット

【田崎真珠】K18YGブレスレット 淡水パール リボンモチーフ

翡翠

プラチナダイヤモンドクロスブレスレット【Pt850 0.20ct】

水晶

【確実正規品】Dior ☆CLAIR D LUNE ブレスレット☆

エメラルド

ラリマー12mm 天然石 パワーストーン ブレスレット

ムーンストーン

【新品未使用】Tory Burch ロクサーヌ チェーンブレスレット ゴールド

ルビー

値下げ Swarovski スワロフスキー リング

ペリドット

高品質!!リビアングラスブレスレット

サファイア

タンザナイト 7mm ブレスレット

トルマリン

【鑑別書付き】 カルティエ ラブブレス 17 K18ホワイトゴールド ダイヤ

タンザナイト

ティファニー ブレスレット シルバー

ルチル

⭐︎【天然】スター ローズクォーツ ブレスレット 12.2mm

スーパーセブン

loewe ロエベ バングル ブレスレット タン スラップ 夏

ラリマー

美品✨セリーヌ CELINE ヴィンテージブレスレット トリオンフゴールドカラー

サゲニティック

☆K様専用!招福大黒宝珠⑤!放射 ブラックプラチナ タイチン ルチル ブレス

スモーキークォーツ

MY HONEY ブレスレット バングル シルバー セレクトショップ

ローズクォーツ

Tiffany &Co. パール ブレスレット

ガーデンクォーツ

本翡翠 スカイブルー氷藍水ブレスレット

アクアマリン

ティファニー ハードウェア ブレスレット

クンツァイト

パンドラ 323V チャーム付きパンドラ ブレスレット

モルガナイト

ティファニー ベネチアンブレスレット

ロードナイト

【高級】プラチナタイチンルチルクォーツ ブレスレット9.5mm

サンストーン

Tiffanyリターントゥ ラウンドブレスレット

フローライト

数珠 SSS級 7/31まで期間割引 呪い代行 呪術 御札 恋愛成就 復讐 金運

アンバー

エルメス ブレスレット ピンク系

インカローズ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

S.N32様専用昔買ったブレスですが、オーロラクォーツは2本持っているのと私には大きすぎて使用頻度が少ないので、断捨離スイッチが入ってるうちに(笑)こちらを出品させて頂きます(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)超高品質オーロラクォーツ、しかも粒の大きさは圧巻の17mmです!!全粒色鮮やかな内包入り✨よく見る水晶が濁ってて黒っぽい内包ではなく、ちゃんと透明感もあり鮮やかな赤・黄色・オレンジです!!虹もたくさん出ます(≧▽≦)内径は約14cmです!間に入れてるゴールドパーツは直径4mmです(^^)高価なお品なので、追跡可能なメルカリ便にて発送させて頂きますね(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)貴重なお品なので、気が変わったら出品を取りやめるかもしれません(>_<)ご検討下さる方いましたら、よろしくお願い致します♪アメジストシトリンガーネット翡翠水晶エメラルドムーンストーンルビーペリドットサファイアトルマリンタンザナイトルチルスーパーセブンラリマーサゲニティックスモーキークォーツローズクォーツガーデンクォーツアクアマリンクンツァイトモルガナイトロードナイトサンストーンフローライトアンバーインカローズ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ルイヴィトン ブラスレ シルバー ロックイット 925 ブレスレット碌山 925 ブレスレット 馬(サラブレッド)や馬蹄 マーカサイト シードパール【高級】スギライト ブレスレット 8.8mmk10刻印@(・●・)@…ルーペでも内包物は見えない天然ダイヤモンドブレスレットエルメスシェーヌダンクルGM13コマ。HERMES ブレスレットEND ブレスレット18金 K18 12面喜平ブレスレット 男女兼用 5.1g 19cm X90