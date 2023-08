AUBERGE WIND 23SS

size 44

一目惚れで購入しましたが、

系統が少し変わった為出品致します。

5回程着用しました。

今期のオーベルジュを象徴するオリジナルテキスタイルのブラッシュストロークカモです。

お探しの方おられましたらご検討よろしくお願い致します。

キャントバステム

ブラッシュストロークカモを使用したオーバーパンツ 。

【デザイン】

・基本は着用した軍服の一番上に着る防風のオーバーパンツで英国陸軍の代表的な1本

・極太のウエストスピンドルが印象的でオーバーパンツゆえの太さが今の時代に合わせやすいデザイン

・スピンドルでフィットさせて着用する仕様

【素材】

・高密度でありながら薄手のコットン素材

【シルエット・サイズ】

・極太のストレートシルエット

あくまで素人保管の中古品のため、

ご理解いただける方のみご購入下さい。

#AUBERGE#オーベルジュ#military

#ブラッシュストロークカモ

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

