【再入荷！】 ポルシェデザイン　メガネフレーム　アジアンフィット サングラス/メガネ

購入したものの使用する機会がなく出品します。

rayban レイバン ラウンド ビンテージ

すべてオリジナルの状態で外箱付です。（写真のものがすべてです。）

【美品】モンクレール 伊達メガネ 眼鏡 黒 ブラック ML5017 001

未開封のオリジナル眼鏡拭きと、日付等未記入のギャランティーが付属します。

pine パイン 伊達メガネ サングラス



サングラス メガネ オリバーピープルズ Coleridge Sun

ブランド

【新品未使用】エヴァンゲリオン × JINS コラボ眼鏡 渚カヲル モデル

PORSCHE DESIGN（ポルシェデザイン）

Walz Alt Zeque ワルツ オルタ ゼクー



■美品■ MONCLER モンクレール ML0084 ラウンド サングラス

品目

T様 UNITED ARROWS by KANEKO OPTICAL サングラス

メガネフレーム

オリバーピープルズ グリーン サングラス



【値下げ】トムフォード メガネ

型番

valentino サングラス vロゴ

P8319-B

トムフォード サングラス TOMFORD FT0673 Jamieson 01A



balenciaga swift oval sunglasses silver

購入時定価

★哀川翔★眼鏡★SAMURAI SHO★新品★

28,500円（税込）

00s y2k 新品未使用 OAKLEY モンスタードッグ サングラス



泰八郎謹製 × uniform experiment SOPH めがね 眼鏡

フィッティング

ヴィンテージ セーフティ メガネ fendall safety 人気サイズ 46

アジアンフィット

再６値下げ、ヴィンテージ 60年代 サングラス付眼鏡 デッドストック



RAY-BAN WAYFARER MAX

シェイプ

1本限りSWANS （スワンズ）度付き対応スポーツサングラス GU-4009

ウェリントン

新品 トムフォード TF614 FT0614 98K メガネ サングラス



Lesca LUNETIER PICA 鼈甲COL.36 レスカ ピカ

カラー

Thom Browne Eyewear ハーフリム ラウンド眼鏡フレーム

フレーム：クリア ネイビー

MMCRAFT014/002 MYKITA + Maison Margiela



クロムハーツ メガネ アイウェア 眼鏡 テンプル シルバー ウッド

素材

TOM FORD (トムフォード) TF5918D-B ECO 052

フレーム：プラスチック/メタル

新品 未使用 オークリー 9019A-1859 サングラス



guepard♤ギュパールメガネ

サイズ（多少の誤差がある可能性がある旨、ご了承ください。）

クロムハーツ サングラス ユニセックス

［A］レンズ幅：55mm

メガネ ベルルッティ オーバル ブラウン ブラック 日本製 黒 茶色 フルリム

［B］レンズ縦：39mm

A.D.S.R FUTURE 02 跳ね上げサングラス MATTE BLACK

［C］ブリッジ幅：10mm

豪華！ヴェルサーチ 金ゴールドメデューサ装飾 サングラス ケース付MOD420D

［D］フレーム幅：135mm

定価約43000円 OLIVER PEOPLES ラウンドメタルサングラス

［E］テンプル長：140mm

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

購入したものの使用する機会がなく出品します。すべてオリジナルの状態で外箱付です。（写真のものがすべてです。）未開封のオリジナル眼鏡拭きと、日付等未記入のギャランティーが付属します。ブランドPORSCHE DESIGN（ポルシェデザイン）品目メガネフレーム型番P8319-B購入時定価28,500円（税込）フィッティングアジアンフィットシェイプウェリントンカラーフレーム：クリア ネイビー素材フレーム：プラスチック/メタルサイズ（多少の誤差がある可能性がある旨、ご了承ください。）［A］レンズ幅：55mm［B］レンズ縦：39mm［C］ブリッジ幅：10mm［D］フレーム幅：135mm［E］テンプル長：140mm

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

【新品】ジャンポールゴルチェJeanPaulGAULTIER サングラスNo.1436-メガネ AURORAMAN【フレームのみ価格】アイヴァン モデルPaddyNeedles 跳ね上げ式サングラス 土 パープルレンズ ブラックフレームスクリーン40 度無し ユニセックス ブルーライトカット J!NS jins