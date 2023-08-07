【再入荷！】 ポルシェデザイン　メガネフレーム　アジアンフィット サングラス/メガネ

購入したものの使用する機会がなく出品します。
rayban レイバン ラウンド ビンテージ
すべてオリジナルの状態で外箱付です。（写真のものがすべてです。）
【美品】モンクレール 伊達メガネ 眼鏡 黒 ブラック ML5017 001
未開封のオリジナル眼鏡拭きと、日付等未記入のギャランティーが付属します。
pine パイン 伊達メガネ サングラス
サングラス メガネ オリバーピープルズ Coleridge Sun
ブランド
【新品未使用】エヴァンゲリオン × JINS コラボ眼鏡 渚カヲル モデル
PORSCHE DESIGN（ポルシェデザイン）
Walz Alt Zeque ワルツ オルタ ゼクー
■美品■ MONCLER モンクレール ML0084 ラウンド サングラス
品目
T様 UNITED ARROWS by KANEKO OPTICAL サングラス
メガネフレーム
オリバーピープルズ グリーン サングラス
【値下げ】トムフォード メガネ
型番
valentino サングラス vロゴ
P8319-B
トムフォード サングラス TOMFORD FT0673 Jamieson 01A
balenciaga swift oval sunglasses silver
購入時定価
★哀川翔★眼鏡★SAMURAI SHO★新品★
28,500円（税込）
00s y2k 新品未使用 OAKLEY モンスタードッグ サングラス
泰八郎謹製 × uniform experiment SOPH めがね 眼鏡
フィッティング
ヴィンテージ セーフティ メガネ fendall safety 人気サイズ 46
アジアンフィット
再６値下げ、ヴィンテージ 60年代 サングラス付眼鏡 デッドストック
RAY-BAN WAYFARER MAX
シェイプ
1本限りSWANS （スワンズ）度付き対応スポーツサングラス GU-4009
ウェリントン
新品 トムフォード TF614 FT0614 98K メガネ サングラス
Lesca LUNETIER PICA 鼈甲COL.36 レスカ ピカ
カラー
Thom Browne Eyewear ハーフリム ラウンド眼鏡フレーム
フレーム：クリア ネイビー
MMCRAFT014/002 MYKITA + Maison Margiela
クロムハーツ メガネ アイウェア 眼鏡 テンプル シルバー ウッド
素材
TOM FORD (トムフォード) TF5918D-B ECO 052
フレーム：プラスチック/メタル
新品 未使用 オークリー 9019A-1859 サングラス
guepard♤ギュパールメガネ
サイズ（多少の誤差がある可能性がある旨、ご了承ください。）
クロムハーツ サングラス ユニセックス
［A］レンズ幅：55mm
メガネ ベルルッティ オーバル ブラウン ブラック 日本製 黒 茶色 フルリム
［B］レンズ縦：39mm
A.D.S.R FUTURE 02 跳ね上げサングラス MATTE BLACK
［C］ブリッジ幅：10mm
豪華！ヴェルサーチ 金ゴールドメデューサ装飾 サングラス ケース付MOD420D
［D］フレーム幅：135mm
定価約43000円 OLIVER PEOPLES ラウンドメタルサングラス
［E］テンプル長：140mm
【新品】ジャンポールゴルチェJeanPaulGAULTIER サングラス
No.1436-メガネ AURORAMAN【フレームのみ価格】
アイヴァン モデルPaddy
Needles 跳ね上げ式サングラス 土 パープルレンズ ブラックフレーム
スクリーン40 度無し ユニセックス ブルーライトカット J!NS jins
購入したものの使用する機会がなく出品します。すべてオリジナルの状態で外箱付です。（写真のものがすべてです。）未開封のオリジナル眼鏡拭きと、日付等未記入のギャランティーが付属します。ブランドPORSCHE DESIGN（ポルシェデザイン）品目メガネフレーム型番P8319-B購入時定価28,500円（税込）フィッティングアジアンフィットシェイプウェリントンカラーフレーム：クリア ネイビー素材フレーム：プラスチック/メタルサイズ（多少の誤差がある可能性がある旨、ご了承ください。）［A］レンズ幅：55mm［B］レンズ縦：39mm［C］ブリッジ幅：10mm［D］フレーム幅：135mm［E］テンプル長：140mm