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印象のデザイン ZETT 硬式用グローブ グローブ

商品の説明

競技の種類···硬式
久保田スラッガー　限定
用途・種類···ピッチャー用
HATAKEYAMA ハタケヤマ 投手用 硬式 ピッチャー 右投げ 453
カラー···ブルー
◆状態良好としてはレア 時代の名品◆ ミズノプロ 一般 硬式 ファーストミット
利き手・特徴···右利き用
久保田スラッガー L7S 内野手用 内野用 グローブ 軟式用
キャッチボールで何回か使用しただけです
新品未使用 ベースマン 軟式オーダーグラブ 投手用 左 左投げ
袋は名前が入っているので着いていません
ウィルソン　Wilson 硬式内野手用 D5型
青色のオイル付き

ドナイヤ　軟式オーダーグラブ（内野手用）

商品の情報

ブランドゼット
商品の状態未使用に近い

【全紐交換済み 】 ミズノ 軟式グローブ / 内野手用 [WE701]

ハタケヤマ　一般ソフトボール用キャッチャーミット　TH-273B

アイピーセレクト　硬式キャッチャーミット
競技の種類···硬式用途・種類···ピッチャー用カラー···ブルー利き手・特徴···右利き用キャッチボールで何回か使用しただけです袋は名前が入っているので着いていません青色のオイル付き

商品の情報

ブランドゼット
商品の状態未使用に近い

印象のデザイン ZETT 硬式用グローブ グローブ

55分钟前

印象のデザイン ZETT 硬式用グローブ グローブ

¥51,000 ¥27,540

(税込) 送料込み
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  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
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