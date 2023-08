【新品・未使用 】adidas SUPERSTAR 80s

G61071

現在入手困難品!

adidas SUPERSTAR 80s

Grey/Black/Legacy Vintage

1969年の発表当時のオリジナルモデルをイメージし、随所にそのディテールを再現した「SUPER STAR 80s」

この「SS 80s」は贅沢なスエードアッパーにスエードの3ストライプ、内側の3ストライプのみにスネーク柄を配したスタイリッシュなアシンメトリーデザイン

オリジナルの質感を表現した上質なスエードレザーアッパー、そして、経年劣化を表現したビンテージ感溢れるクリームソールもこだわりのある一足!

※2012年発売 デッドストック

現在生産していない"スーパースター80s"

●新品未使用 タグ付き 箱付き

購入後使用せず、大切に保管していました。

●サイズ:US 6 24㎝

●ビームス原宿店で購入

限られた店舗のみの販売で出回ってる数は少ないと思います。限定モデル

●カラー:グレー×ブラック×ホワイト

CLEGRE/BLACK1/LEGACY

GRICLA/NOIR1/HERITA

●購入後自宅にて保管していました。

箱にスレやへこみがございます。

未使用品ですが一度手に渡った品ですので神経質な方や完璧なものをお求めの方はご購入はお控えください。宜しくお願い致します。

※すり替え防止のため返品、返金はご遠慮下さい。

アディダス

藤原ヒロシ

在原みゆき

adidassamba

BILLYS

アディダスサンバ

adidasサンバ

サンバog

#adidas

#アディダス

#スニーカー

#スーパースター

#superstar

#80s

#G61069

#スタンスミス

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 新品、未使用

【新品・未使用 】adidas SUPERSTAR 80s G61071現在入手困難品!adidas SUPERSTAR 80s Grey/Black/Legacy Vintage1969年の発表当時のオリジナルモデルをイメージし、随所にそのディテールを再現した「SUPER STAR 80s」この「SS 80s」は贅沢なスエードアッパーにスエードの3ストライプ、内側の3ストライプのみにスネーク柄を配したスタイリッシュなアシンメトリーデザインオリジナルの質感を表現した上質なスエードレザーアッパー、そして、経年劣化を表現したビンテージ感溢れるクリームソールもこだわりのある一足!※2012年発売 デッドストック現在生産していない"スーパースター80s" ●新品未使用 タグ付き 箱付き購入後使用せず、大切に保管していました。●サイズ:US 6 24㎝●ビームス原宿店で購入限られた店舗のみの販売で出回ってる数は少ないと思います。限定モデル●カラー:グレー×ブラック×ホワイトCLEGRE/BLACK1/LEGACYGRICLA/NOIR1/HERITA●購入後自宅にて保管していました。箱にスレやへこみがございます。未使用品ですが一度手に渡った品ですので神経質な方や完璧なものをお求めの方はご購入はお控えください。宜しくお願い致します。※すり替え防止のため返品、返金はご遠慮下さい。アディダス藤原ヒロシ在原みゆきadidassambaBILLYSアディダスサンバadidasサンバサンバog#adidas#アディダス#スニーカー#スーパースター#superstar#80s#G61069#スタンスミス

