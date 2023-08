商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。送料無料★即購入OKです!

【ボーダーズアットバルコニー】新品 ワンピース



ワンピース ブルー

◆商品説明

シルクデシンのリッチな風合いがポイント

包み込まれるようなシルエットの上品ドレス

【デザイン】

前後見頃の肩ヨークから贅沢に分量を入れた、表情豊かなドレスです。

ドレープ性のあるシルクデシンを使用してカジュアルなデザインに落とし込んだ、リッチ感のあるアイテム。

袖口にはニットリブパーツをドッキングさせて、さり気なくアクセントを加えています。

【スタイリング】

1枚で着映えるのはもちろん、まだ少し肌寒い時期は、ハイネックのインナーやパンツとのレイヤードスタイルもおすすめ。

前身頃のボタンを留めずに、抜かし気味に着用いただくと、やさしいシルクの風合いに包み込まれてリッチな気分に。

◆ブランド BEIGE, ベイジ

◆商品の状態

使用状況 :新品未使用タグ付き

注意事項:一度人の手に渡ったものであり、自宅保管品ですのでその点ご理解お願いいたします。

定価59400円

◆サイズ 4(サイズ感XL〜)

総丈 約 121cm

身幅 約 66cm

肩幅 約 45cm

袖丈 約 43cm

※平置き素人採寸です。多少の誤差はご容赦ください。

◆素材

画像にてご確認ください

◆発送

コンパクトに折り畳んでの発送になります。

畳じわなどご了承の上ご購入をお願いいたします

らくらくメルカリ便⇄ゆうゆうメルカリ便に変更する場合がございます。

【お得なフォロー割】

フォローして下さった方には

2000円〜2999円→100円引き

3000円〜5999円→200円引き

6000円〜9999円→300円引き

10000~円→400円引き

割引致します!ご購入前にコメント欄に

「フォロー割引希望」とお知らせ下さい☺︎

#いっこうレディース

#いっこうワンピース

#いっこう大きいサイズ

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ベイジ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ベイジ 商品の状態 新品、未使用

