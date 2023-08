☆コメント不要、即購入優先★値引きコメントご遠慮ください。ご縁が無ければこのページは このまま削除します

お寄りくださりありがとうございます。他にもいろいろありますのでゆっくりご覧ください

■プレゼント用には無料でラッピングしますのでご購入後に取引コメントにてご依頼ください

最終値下げ❗️コーチ 人気の黒シグネチャー 長財布 ☆メンズレディス贈り物にも❤️

最新作、コーチのラウンドファスナー長財布です。

もちろん正規品です。

コーチらしさシグネチャーが格好良いお品物。ブラックにシルバーの金具類がオシャレで男性女性に関わらずご使用出来ます❗

取り外し可能なリストストラップが手首にフィット❗ちょっとした外出に便利❗

収納力も高く使い易さを兼ね備えた逸品。

ご自身へのご褒美に、大切な人への贈り物にも喜ばれます❤️

いかがでしょうか(^-^)

〜〜仕様〜〜

型番 C 4452

素材 キャンバスコーティングPVC ×レザー

2ヶ月ほど使用

サイズ 19×10×2.5

内 札入れ×3

カードポケット×12

ファスナー小銭入れ×1

フリーポケット×2

BOX、保存袋、ケアカード類付属しております。

発送について

らくらくメルカリ便での発送です。プレゼント用でしたらご購入後にコメント頂ければ無料で箱にリボンのラッピングも致しますので、ご遠慮なくお申し付けくださいませ❤️

アウトレットで購入したコーチファクトリー正規品です。アウトレットは過剰生産、使用に差し支えない程度の傷、色のムラ、ファスナーの引っ掛かり、タグの付け間違いや付け忘れ、型落ち、アウトレット専用の廉価版生産品、箱は無いなど訳ありの様々な理由があってお安くなっております。

これらにご理解をくださる方のみ、お付き合いくださりませ。

神経質な方はご遠慮くださいね。

どうぞよろしくお願い致します

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 新品、未使用

