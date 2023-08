海外製ゴシックJSKです。

(タグお借りしております)

着用予定でしたが他のJSKを着用したためタグ付き新品未使用でお譲りさせて頂きます(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)

代行業者より購入したため当時のレートで定価2万円以上しました。

現在ですと3万円程になるかと思います。

お色味はブラックにボルドーの生地で肩紐は後ろにボタンホールがあり調整可能です。

着脱はサイドのチャックを腰まで下げていただき、背中の編み上げで調整できます。

スカートがコウモリの羽の様にアシンメトリーになっていてパニエで膨らませると素敵だと思います。

【素材】

表地:TRコットンスーツ(綿35%)

裏地:TRコットンスーツ(綿35%)

【サイズ】

1サイズ:ウエスト 60~72cm、着丈70~82cm

S〜Mサイズ相当かと思います。

【発送について】

小さくたたんで簡易包装でメルカリ便にて発送させて頂きます。

#ゴシック #コウモリ #ゴスロリ #JSK #コスプレ

#ALICEandthePIRATES #アリパイ #hNAOTO

#OZZON #ナオト #オッズ #BPN #ピースナウ

#病みかわ #アトリエBOZ

#アリスアンドザパイレーツ #イノセントワールド #イノワ #ビクトリアンメイデン

#ベイビー #メタモルフォーゼ

#ロイプリ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アトリエボズ 商品の状態 新品、未使用

