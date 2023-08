以下の商品のセットです。

スター・ウォーズ クローン・ウォーズ シーズン1-5 コンプリート・セット

・ラブライブ! 9th Anniversary Blu-ray BOX Forever Edition (初回限定生産) (Amazon.co.jp限定キャスト座談会CD付)

マクロスF ゼントラ盛り 期間限定生産 Blu-ray Box

・μ's Memorial CD-BOX「Complete BEST BOX」 (期間限定生産) (オリジナルマルチクロス付)

天気の子 スチールブック スタンダードエディション

・A song for You! You? You!! (BD付) (Thank You! You? You!! (東條希のカード付き)

スラムダンクDVD-BOX 初回生産限定14三井寿 おまけ付き



ひぐらしのなく頃に解 捜査録 紡・結 DVD初回限定版全巻セット

以下は商品の状態です。購入の際は了承のほどお願いいたします。

覇穹 封神演義 第2巻〈初回限定版〉:未使用品ブルーレイ

・各商品の中身はすべて揃っております。

蟲師 初回限定特装版 5巻セット DVD

・Blu-rayとCDは数回再生した後に、暗所にて保管しておりました。

初回生産版TVシリーズ完全収録版 うる星やつら DVD-BOX(2)〈25枚組〉

各商品に目立った損傷・汚れはございませんが、Blu-ray BOXとCD-BOXの輸送用のダンボールは、シールを取り外した跡が残っております。

【特典カード付き】美少女戦士セーラームーンS DVD 全巻 全7巻 アニメ

・オリジナルマルチクロスは状態確認のために一度取り出し済みです。

めぞん一刻 上巻+下巻(TV全96話 + OVA + 劇場版 + 完結編 )



真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、辺境でスローライフする~

μ's

ラーゼフォン Blu-ray BOX〈6枚組〉

高坂穂乃果(CV.新田恵海)、絢瀬絵里(CV.南條愛乃)、

【新品未開封】ソマリと森の神様 上下巻セット Blu-ray

南ことり(CV.内田 彩)、園田海未(CV.三森すずこ)、

映画ドラえもん DVD 26巻セット

星空 凛(CV.飯田里穂)、西木野真姫(CV.Pile)、

Vivy-Fluorite Eye's Song- ブルーレイ

東條 希(CV.楠田亜衣奈)、小泉花陽(CV.久保ユリカ)、

らき☆すた ブルーレイ コンプリートBOX〈初回限定生産・7枚組〉

矢澤にこ(CV.徳井青空)

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

