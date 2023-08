【お取り寄せ】 NEW BALANCE / M990 V2 "Made in USA" GB2 スニーカー

匿名配送、即購入OKです!

人気の M990V2 です。新品未使用品。

ニューバランス公式オンラインで購入しました。

履く機会がないので、手放します。

納品書あります。

よろしくお願い致します。

M990 V3 も出品しています。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

匿名配送、即購入OKです!NEW BALANCE / M990 V2 "Made in USA" GB2人気の M990V2 です。新品未使用品。ニューバランス公式オンラインで購入しました。履く機会がないので、手放します。納品書あります。よろしくお願い致します。M990 V3 も出品しています。

