限定価格セール！ 第20回オリンピックミュンヘン大会公式参加メダル 旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨

ご覧いただきましてありがとうございます。

米軍軍票 1965年 アメリカ軍票641シリーズ 紙モノ



2019年 パンダ銀貨 15枚セット

岡本太郎デザイン

◆連番5枚セット◆ジンバブエドル 100兆ドル◆史上最高額◆新品◆宅急便発送

ミュンヘンオリンピック大会公式記念メダル

一圓銀貨 明治25年

純金、純銀、銅メダルです。

鑑定済み！【旧1円銀貨】一圓 正貝円 有線 ハネ本 ハネ明 龍 竜 古銭



【最高鑑定】ブリタニア 2013 5oz 大型銀貨 初期発行

［金メダル］

2329.【スペイン】古銭 42種セット

純金 重さ 18g

2020年スリーグレイセス 5オンス銀貨、イギリス銀貨

直径 23ミリ

C130 中国古銭 咸豊元宝 背當百 大型古銭



1815年 フランス 5フラン銀貨 ナポレオン1世 百日天下 NGC AU55

［銀メダル］

エリザベス 2世 女王即位50周年記念コイン

純銀 重さ 30g

貨幣セット8点 まとめ売り(バラ売りはしません)

直径 35ミリ

ご専用 ★ 造幣局 プルーフ貨幣セット 1987年〜2013年 27セット



世界文化遺産・世界自然遺産 ・世界無形遺産・17種組合せ自由②

［銅メダル］

ベトナムドン5万ドン 1234珍しい番号

重さ 258g

第１回アテネオリンピック優勝メダル 復刻

直径 70ミリ

新幹線鉄道開業50周年記念貨幣4種類



新1円銀貨 明治36年

父が趣味で集めていた物で、大切に保管してきました。

花博、議会開設百年、裁判所制度百貨 記念5000円銀貨 3種セット

古い物ですので、経年劣化によりコインに一部変色がございます。

ミントセット、平成23～31年の9年間分

ご確認の上ご検討よろしくお願い致します。

中国古錢 1953年 伍圓 透かし 中国人民銀行 伍圓 貴重 希少 本物

尚、お値引きはご容赦願います。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧いただきましてありがとうございます。岡本太郎デザインミュンヘンオリンピック大会公式記念メダル純金、純銀、銅メダルです。［金メダル］純金 重さ 18g 直径 23ミリ［銀メダル］純銀 重さ 30g 直径 35ミリ［銅メダル］ 重さ 258g 直径 70ミリ父が趣味で集めていた物で、大切に保管してきました。古い物ですので、経年劣化によりコインに一部変色がございます。ご確認の上ご検討よろしくお願い致します。尚、お値引きはご容赦願います。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

50枚限定】2021 アメリカンイーグル COVID-19 コロナウイルス 銀貨35年特年50枚天皇陛下御即位記念貨幣セットジンバブエ紙幣 (2007年、2008年) コレクション 19枚 珍しい