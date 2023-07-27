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限定価格セール！ 第20回オリンピックミュンヘン大会公式参加メダル 旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨

商品の説明

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米軍軍票 1965年 アメリカ軍票641シリーズ 紙モノ

2019年　パンダ銀貨 　15枚セット
岡本太郎デザイン
◆連番5枚セット◆ジンバブエドル 100兆ドル◆史上最高額◆新品◆宅急便発送
ミュンヘンオリンピック大会公式記念メダル
一圓銀貨　明治25年
純金、純銀、銅メダルです。
鑑定済み！【旧1円銀貨】一圓 正貝円 有線 ハネ本 ハネ明 龍 竜 古銭

【最高鑑定】ブリタニア 2013 5oz 大型銀貨 初期発行
［金メダル］
2329.【スペイン】古銭　42種セット
純金　重さ　18g
2020年スリーグレイセス　5オンス銀貨、イギリス銀貨
　　　直径　23ミリ
C130 中国古銭 咸豊元宝 背當百 大型古銭

1815年 フランス 5フラン銀貨 ナポレオン1世 百日天下 NGC AU55
［銀メダル］
エリザベス　2世　女王即位50周年記念コイン
純銀　重さ　30g
貨幣セット8点　まとめ売り(バラ売りはしません)
　　　直径　35ミリ
ご専用　★ 造幣局　プルーフ貨幣セット　1987年〜2013年　27セット

世界文化遺産・世界自然遺産 ・世界無形遺産・17種組合せ自由②
［銅メダル］
ベトナムドン5万ドン　1234珍しい番号
　　　重さ　258g
第１回アテネオリンピック優勝メダル 復刻
　　　直径　70ミリ
新幹線鉄道開業50周年記念貨幣4種類

新1円銀貨 明治36年
父が趣味で集めていた物で、大切に保管してきました。
花博、議会開設百年、裁判所制度百貨　記念5000円銀貨　3種セット
古い物ですので、経年劣化によりコインに一部変色がございます。
ミントセット、平成23～31年の9年間分
ご確認の上ご検討よろしくお願い致します。
中国古錢 1953年 伍圓 透かし 中国人民銀行 伍圓 貴重 希少 本物
尚、お値引きはご容赦願います。

50枚限定】2021　アメリカンイーグル　COVID-19　コロナウイルス　銀貨

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

35年特年50枚

天皇陛下御即位記念貨幣セット

ジンバブエ紙幣 (2007年、2008年) コレクション 19枚　珍しい
ご覧いただきましてありがとうございます。岡本太郎デザインミュンヘンオリンピック大会公式記念メダル純金、純銀、銅メダルです。［金メダル］純金　重さ　18g　　　直径　23ミリ［銀メダル］純銀　重さ　30g　　　直径　35ミリ［銅メダル］　　　重さ　258g　　　直径　70ミリ父が趣味で集めていた物で、大切に保管してきました。古い物ですので、経年劣化によりコインに一部変色がございます。ご確認の上ご検討よろしくお願い致します。尚、お値引きはご容赦願います。

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

限定価格セール！ 第20回オリンピックミュンヘン大会公式参加メダル 旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨

22分钟前

限定価格セール！ 第20回オリンピックミュンヘン大会公式参加メダル 旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨

¥215,000 ¥98,900

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第20回ミュンヘンオリンピック 大会公式参加メダル　岡本太郎デザイン　純金　純銀　銅　金貨約18.0ｇ　銀貨約30.1ｇ　銅貨約261.3ｇ　 記念メダル　【中古】 | 質屋かんてい局　盛岡店

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第20回オリンピックミュンヘン大会メダル | 世界のコイン｜金

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