贅沢屋の 【240FPS】ゲーミングPC(デバイス付き) RTX2070 i79700k デスクトップ型PC

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プロが使用する設定で(詳細は確認頂ければお答えします)

EC LAVIE VALUESTAR 液晶一体型 パソコン

Apex 240FPS

Apple power G4 Cube ジャンク

Fortnite 240FPS

Mac mini 2018 3.2GHz Core i7 32GB 512GB

Valorant 240FPS

白基調の小型 ゲーミングPC No.20

Overwatch2 240FPS

ハイスペックゲーミングPC core i7 13700k&RTX3070Ti

Twitch、Youtubeでの高画質配信も200FPS~240FPS出ます(細かい設定次第)

iMac 27inch Late 2009 ジャンク



激安ゲーミングPC ホワイトRTX3070&Ryzen7 5800X搭載

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ゲーミングパソコン Ryzen5 4500/ RTX 3060Ti /Win11

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ゲーミングPC フルセット GTX1080

CMK32GX4M2A2666C16 ブラック

Apple M2 Pro チップ搭載 Mac mini 16GB 512GB

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PC本体 Core i7-4770 XPS8700 Win10(認証済み)

虎徹 MarkII SCKTT-2000

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ゲーミングPC 完成品あり オーダーPC 受付 APEX 原神

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たつくま様専用 i9 9900k rtx3070

Logicool G703

【ゲーミングフルセット販売】Core i5 GTX750 8GB 500GB搭載

マウスパッド(複数あるのでお選びください)

i5 - Windows11 GAMING PC

ノークレームノーリターンでお願いします

INTEL NUC6i5SYK メモリ8GB+M.2 SSD256GBセット

(付属品はあくまでサービスになります)

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

一年半ほど使用しておりましたがもう一台PCを買うため出品致します。プロが使用する設定で(詳細は確認頂ければお答えします)Apex 240FPSFortnite 240FPSValorant 240FPSOverwatch2 240FPSTwitch、Youtubeでの高画質配信も200FPS~240FPS出ます(細かい設定次第)Windows 10 proCore i7-9700K BOX BX80684I79700KGeForce RTX 2070 AERO ITX 8Gメモリ32GBZ390 UD CMK32GX4M2A2666C16 ブラック HP NVMe M.2 SSD 1TB 2虎徹 MarkII SCKTT-2000SST-ST75F-PT S5 BlackLogicool G703マウスパッド(複数あるのでお選びください)ノークレームノーリターンでお願いします(付属品はあくまでサービスになります)

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