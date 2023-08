evconのダウンブランドタイオンとコラボしたダウンコートになります。

こちら今年の1LDKのサンプルセールで購入しました。サイズは恐らく、3になります。

一度着用しましたが、サンプルのためダウンの量が量産品より少ないかもしれません。確認の上ご購入ください。

着丈113

肩幅55

身幅74

こちらは古着になります。

比較的綺麗なコンディションかと思われますが、神経質な方は購入はお控えください。

何かご不明な点、ございましたらお気軽にお問い合わせください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ワンエルディーケー 商品の状態 やや傷や汚れあり

evconのダウンブランドタイオンとコラボしたダウンコートになります。こちら今年の1LDKのサンプルセールで購入しました。サイズは恐らく、3になります。一度着用しましたが、サンプルのためダウンの量が量産品より少ないかもしれません。確認の上ご購入ください。着丈113肩幅55身幅74こちらは古着になります。比較的綺麗なコンディションかと思われますが、神経質な方は購入はお控えください。何かご不明な点、ございましたらお気軽にお問い合わせください。

