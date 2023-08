ご覧頂きありがとうございます( ^∀^)

ブラウンズビーチ ジャケット ごま塩

#ひなたぼっこの古着メンズ です。

他にも多数出品致しております。

#ひなたぼっこの古着

⌘お値引きについて⌘

フォロワー様限定で割引実施中です!

下記内容でお値引き致します。

※〜2999円・・・200円引き

※〜4999円・・・300円引き

※〜7999円・・・400円引き

※〜9999円・・・500円引き

※10000円〜・・・1000円引き

購入前にアカウントフォローし、コメントで「フォロワー割」と連絡ください!

◆ サイズ◆

M

◆ 平置き採寸(㎝) ◆

肩幅 42

身幅 48

着丈 70

袖丈 60

※素人採寸の為、誤差はご了承願います。

◆ カラー ◆

紺

ネイビー

◆ 原産国 ◆

Japan

◆ 素材◆

レーヨン

コットン

キュプラ

◆ 状態◆

目立った汚れ傷は無く、美品の1着です。

流通が少ないので是非この機会にお手に取っていただきたいアイテムです。

#ひなたぼっこの古着

#ひなたぼっこの古着メンズ

◆ その他 ◆

らくらくメルカリ便にて発送予定です。

時間指定が必要な場合は、購入後にコメントで時間をご指定下さい。

----------------------------------------------------

こちらは古着となります。

なるべく状態を細かく記載しておりますが、素人判断の為、見落としがあった場合はご了承ください。

事前に気になる点や質問は、お気軽にコメント下さい!

商品によっては圧縮袋にて圧縮して発送を行なっております。

商品によっては、たたみシワが発生する可能性がありますがご了承下さい。

※万が一、重大な見落としがあった場合は速やかに返品対応させて頂きますので、評価・取引完了前に必ずコメントにてご連絡下さい。

#ひなたぼっこの古着

#ひなたぼっこの古着メンズ

最後までご覧頂き、ありがとうございます。

キャリー

テラードジャケット

羽織

古着男子

古着コーデ

古着ミックス

商品の情報 商品のサイズ M ブランド キャリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

