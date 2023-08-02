【超新作】 【新品未使用】エンポリアルマーニ EMPORIO ARMANI ロゴTシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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商品の情報 商品のサイズ S ブランド エンポリオアルマーニ 商品の状態 新品、未使用

【新品未使用】エンポリアルマーニ EMPORIO ARMANI ロゴTシャツ ブラック定価￥18,700サイズ：Sサイズ身幅 49cm着丈 68cm※素人寸法素材：70% テンセル 30% コットンとても肌触りがよいです!!!耐久性、通気性、水分吸収発散性に優れ、シワになりにくい性質で知られたテンセル繊維#EMPORIO ARMANI #エンポリオアルマーニ#ロゴTシャツ#ロゴ

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エンポリオアルマーニ 商品の状態 新品、未使用

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