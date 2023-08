未開封 日本製 MQA-CD×UHQCD【廃盤】

未開封 日本製 SACD-SHM仕様【廃盤】

SA-CD~SHM仕様 レギュラー盤シリーズ

透明性/流動性に優れるSHM素材をボディに使用、さらにDSD本来の特性が生きるシングルレイヤー(2ch)方式を取り入れた究極のSuper Audio CDシリーズとして、2010年にリリースを開始した<SA-CD~SHM仕様>。

マスターとする音源にも徹底的にこだわり、多くの場合、オリジナルのアナログ・テープからダイレクトにフラット・トランスファーしたDSD素材を採用することで、オーディオ・ファンや音楽ファンから高い評価をいただいております。

ただ、これまでのリリースがペーパースリーヴによる限定盤中心であったため、多くのタイトルが既にソールド・アウト、再発売のリクエストも多数頂戴しておりました。そこで今回、通常CDと同様のジュエルケースをパッケージに用い、税抜\3,000というお求めやすい価格にて新たにお届けいたします。

尚、初回発売時よりベターなDSDマスターが後に制作された、もしくは新たに必要とされる場合には、適宜差し替えも行います。

それでは、ストレスなく耳に届くスケール感、柔らかでアナログライクな質感、眼前に繰り広げられる実在感、空間の奥深くに展開する立体感、どっしりと引き締まった安定感等々、SHM仕様のSA-CDだからこそ再現できるマスタークオリティを、じっくりと心ゆくまでお楽しみください。

【ハイレゾCD名盤シリーズ】

【MQA-CD】【UHQCD】【グリーン・カラー・レーベルコート】【スリムケース帯】【生産限定盤】

初期のシングルA面曲を集めたベスト・コンピレーションで、カーペンターズ・サウンドのイントロダクトリーとしても最適な作品。。本作のための新規レコーディングや、アルバム全体の流れるような編集など、単なる寄せ集めには終わらせまいとするリチャード・カーペンターの意気込みが伝わる1枚。米英1位。 (1973年発表/2014年マスター)

★リチャード・カーペンター、バーニー・グランドマンによる、米国オリジナル・アナログ・テープを基にした2014年DSDマスターを352.8 kHz/24bitに変換して収録 (ハイレゾ未配信音源)

★解説/歌詞・対訳付

