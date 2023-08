新着商品 BTS アーティストメイド[JUNG KOOK] ARMYST アイドル

[JUNG KOOK] ARMYST ZIP-UP HOODY [BLACK]

ジョングク着用カラー

状態 新品、未使用

JPFCで購入

写真撮影のみ開封

付属品揃っています

サイズ M 総丈 * 肩幅 * 胸幅 * 裾幅 * 袖丈 73.0 * 64.0 * 62.0 * 50.0 * 55.0

素材:100% Cotton - 製造国:Vietnam

詳細説明 [JUNG KOOK] ARMYST ZIP-UP HOODY [BLACK] アンバランスフィットが引き立つコットン素材のオーバーフィット、ジップアップフーディーです。 ルーズなフィットを好んで着用するJung Kookの好みが反映された、果敢なアンバランスディテールがポイントのアイテムです。 前面には中央のジッパーラインを基準に左右の裾の長さに段差をつけ、背面の裾は斜めにカットしてあり前面と合わせてアンバランスポイントを加えました。 ビンテージ感を生かすため、袖と裾はリブなしでで仕上げ、糸がほどけたようなディテールを演出、前面と背面には、普段Jung Kookが好きな単語である「ARMYST」を活用し、直接デザインしたロゴをプリントして特別感を加えました。 (ARMYST = ARMY+ARTIST を合わせた造語) ビッグサイズのフードを好むJung Kookの好みを反映し、フードは着用時に顔が完全に埋もれるように非常に大きめのサイズに製作されており、快適に着用できます。

#BTS

#JUNGKOOK

人気グループ···BTS

グッズ種類···その他

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

